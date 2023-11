La temperatura global superó los 2°C por primera vez desde que hay registros: ¿Qué significa?

Esta semana, nuevos datos revelaron que la temperatura global de la Tierra superó los 2°C, siendo la más alta desde que se tienen registros y encendiendo las alarmas por la crisis climática.

El pasado 17 de noviembre, los termómetros del Servicio de Cambio Climático de la UE (C3S) registraron una temperatura global de 2,07 °C por encima de la media preindustrial.

Para dimensionarlo en tiempo, según explicó Samantha Burgess, subdirectora C3S, a través de X (Twitter): “Este fue el primer día en que la temperatura global estuvo más de 2°C por encima de los niveles de 1850-1900”.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 – the warmest on record.

Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip

— Dr Sam Burgess 🌍🌡🛰 (@OceanTerra) November 19, 2023