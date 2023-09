Monte Patria afectada por extensa sequía: "Cerca de 5 mil personas han decidido emigrar de la comuna"

La región de Coquimbo, y en particular la comuna de Monte Patria, está experimentando una extensa sequía, que según el último censo agropecuario, del año 2012, a la fecha se ha perdido el 57% de la zona cultivable. Esto a causa de la disminución de precipitaciones.

“Los cálculos que tenemos de este año, por los catastros que hemos hecho, es que la masa de ganado caprino ha disminuido en un 150%, y eso es porque la escasez hídrica se ha ido dando de manera permanente y este año no ha llovido nada en nuestra comuna”, sostuvo Cristian Herrera Peña, alcalde de Monte Patria.

En ese sentido, el jefe comunal recalcó que “sentimos que no se ha visibilizado el drama que existe. Hay fundos que están cerrando, que van a significar que en el verano la cantidad de mano de obra sea mucho menor, con un desempleo muy grande, desde diciembre hasta marzo, que es la temporada fuerte de la uva de exportación y que no van a estar”.

Herrera dio a conocer también que los pequeños productores agropecuarios tampoco pueden producir porque sufrieron pérdidas por las heladas, mientras que, el otro obstáculo es la obtención de créditos para que puedan iniciar los procesos. “Entonces, es una situación bien compleja la que estamos viviendo, y que redunda en un drama social importante, porque según la Unesco, en un estudio de 2017, somos la primera comuna de Latinoamérica con migración por cambio climático”, manifestó.

Respecto a este punto, detalló que “cerca de 5 mil personas han decidido emigrar de la comuna de Monte Patria porque, efectivamente, a causa de las pocas precipitaciones, hay menos oportunidades laborales, pero también de desarrollo personal, ya que cuando no hay agua, las familias no pueden obtener su vivienda por no tener factibilidad para construir, y emigran dentro de la misma región, principalmente a casas de familiares en La Serena, Coquimbo u Ovalle. Pero generan hacinamiento en esas mismas viviendas, generan bolsones de pobreza y terminan saturando los servicios que se dan en esos sectores”.

En este contexto, Herrera enfatizó que “uno de los llamados que hacemos a las autoridades es que hay que mantener la vida en el campo, pues cuando se invierte en este sector se evita que se den estas situaciones, y creo que no se le está dando el realce a la vida en el campo, generando las acciones para poder enfrentar estas situaciones”.

Sequía región de Coquimbo

El alcalde indicó que estuvieron reunidos durante la semana con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

En esa línea, detalló que “hay un tema que es la emergencia, en donde se busca llegar con un apoyo para la compra de alimento para el ganado caprino, insumos para los pequeños productores agrícolas, y hablar con la banca privada para que puedan flexibilizar los créditos, porque hoy no los están dando para el sector del agro, lo que genera que se tengan que paralizar estas situaciones”.

Por otro lado, el jefe comunal recalcó que hay que trabajar en un plan a largo plazo. “Sabemos que el agua es poca y lamento que la prioridad que se le entrega a la planta desaladora sea para resolver un problema de la empresa sanitaria, pues no se está hablando de una multipropósito”.

“Sabemos que desde una planta desaladora multipropósito no se va a poder llegar con agua a nuestra comuna. Calculamos que llevar un litro de agua a Monte Patria costaría sobre los 3 mil pesos, lo cual es muy caro”, sostuvo.

No obstante, aseguró que “sí se puede hacer un manejo distinto de los derechos de agua y que estas plantas desaladoras puedan entregar agua en la parte baja de la provincia, como Ovalle, y que los derechos que ellos tienen se puedan utilizar, es decir, hacer una readecuación del uso”.

“En ese sentido, no se habla mucho de la planta desaladora del Limarí, que es la zona más afectada por términos hídricos. Y no es antojadizo decirlo, ya que la provincia del Elqui, también tiene agricultura, pero es menor a la que tenemos nosotros. Pero además tiene un embalse de cabecera que regula el tema que es La Laguna, junto con una cordillera más alta que acumula mayor cantidad de nieve”, indicó.

Conversaciones con el gobierno

En cuanto a las conversaciones con el nivel central o el gobierno regional, afirmó que “han sido tardías. El viernes estuvimos con cinco alcaldes más en una reunión que consiguió el diputado Ricardo Cifuentes con los ministros de Agricultura e Interior, y parece que el actuar de las autoridades es muy monofocal. Están concentrados en las emergencias del sur, con las lluvias y como que se dejó de visualizar lo que pasaba en nuestra región, donde tenemos un decreto de catástrofe vigente”.

“Lo que se habló en esta reunión fue que se iba a trabajar en un ‘Plan Coquimbo’ para enfrentar la sequía, pero lo harán ahora en el mes de septiembre, cuando la situación viene desde hace mucho más atrás”, puntualizó.