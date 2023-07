Ingenieros crearon la pintura más blanca del mundo y dicen que podría frenar el cambio climático

Ingenieros de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, crearon la pintura más blanca del mundo y aseguran que podría contribuir a estabilizar las temperaturas globales y, a gran escala, ayudar a frenar el cambio climático que enfrenta hoy la Tierra.

“Recubrir los edificios con esta pintura podría algún día enfriarlos lo suficiente como para reducir la necesidad de aire acondicionado”, dice un comunicado publicado por la casa de estudios.

Fue en octubre pasado cuando los científicos desarrollaron la pintura “ultrablanca”, que habría superado los límites de otras pinturas blancas conocidas y ahora, superaron su propio récord, según informa la universidad.

“La pintura más nueva no sólo es más blanca, sino que también puede mantener las superficies más frescas que la formulación que los investigadores habían demostrado previamente“, apuntan.

Los expertos de Purdue, creen que este color blanco, podría ser el equivalente de “el negro más negro”, el Vantablack, que es capaz de absorber el 99,965% de la radiación de luz visible.

El blanco, en cambio, en su efecto contrario, refleja la luz. “La nueva formulación de pintura más blanca refleja hasta el 98,1 % de la luz solar, en comparación con el 95,5 % de la luz solar reflejada por la pintura ultrablanca anterior de los investigadores”, explican.

Pero no solo eso, al mismo tiempo, “envía el calor infrarrojo lejos de la superficie“, es decir, está diseñada para rechazar el calor.

Así, los científicos piensan que este elemento podría utilizarse, por ejemplo, para pintar edificios u otras estructuras, que en días calurosos se mantendrían frescos, evitando el uso de aire acondicionado.

“Si usara esta pintura para cubrir un área de techo de aproximadamente 1,000 pies cuadrados, estimamos que podría obtener una potencia de enfriamiento de 10 kilovatios. Eso es más potente que los acondicionadores de aire centrales que se usan en la mayoría de las casas”, explicó Xiulin Ruan, profesor de ingeniería mecánica de Purdue.

Scientists have made a white paint that can make surfaces as much as eight degrees Fahrenheit cooler than air temperatures at midday, and up to 19 degrees cooler at night, reducing inside temperatures and cutting air-conditioning needs by as much as 40%.https://t.co/uILAa4AC5G pic.twitter.com/tCBcZnEyTv

— The New York Times (@nytimes) July 12, 2023