WWF alerta que solo quedan "horas" para "salvar" la COP27: varios temas clave penden de un hilo

La COP27 en Egipto culmina mañana viernes y que termine con buenos resultados o no depende de las últimas horas previo a su cierre, de acuerdo a la ONG WWF.

Eso porque, hasta hoy, “temas claves como las pérdidas y daños, mitigación, adaptación, sistemas alimentarios y finanzas climáticas penden de un hilo”, aseguraron.

Eso sí, con un nuevo impulso, “todavía se pueden conseguir acuerdos transformadores”, argumentaron expertos climáticos de WWF.

El consenso en la organización es que la cumbre “no está cumpliendo en el tema de la ‘implementación’ priorizada por la presidencia egipcia”.

“Los negociadores deben canalizar toda su energía para asegurar que esta COP deje un impacto positivo en el reto mundial de enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”, afirmaron.

Para Manuel Pulgar-Vidal, líder de clima y energía de WWF y presidente de la COP20, las partes y la presidencia egipcia deben inyectar propósitos y energía renovada en las negociaciones para asegurar acuerdos innovadores.

“Ante la posibilidad de un resultado poco ambicioso y carencias en áreas cruciales, deben intensificarse rápidamente los diálogos, y culminar con nuevos acuerdos y una poderosa decisión de cierre en el documento final que establezca la pauta para el próximo año. No podemos permitirnos que tantas áreas de negociación queden sin resolver hasta la próxima COP. No tenemos tiempo para más retrasos y excusas”, zanjó.

Se suponía que la COP27 sería la cita de la implementación de medidas, de la presentación de logros y del establecimiento de nuevos objetivos, en momentos en que la ciencia y la ONU ven cada vez más difícil que se pueda frenar el alza de las temperaturas a 1,5°C a fin de siglo, el “corazón” del Acuerdo de París.

Pero las cosas no han sucedido como lo esperaban los ambientalistas.

“Una vez más hemos visto conversaciones estancadas, con partidos y grupos en desacuerdo sobre una variedad de temas, y algunos buscan retrasar decisiones clave”, acusó Pulgar-Vidal.

Pero no es el único preocupado: el lunes, sectores de las delegaciones de la Unión Europea ya hablaban de “decepción climática” en un juego de palabras derivado de “acción climática”, la invitación hecha a los países parte.

Rafal Trzaskowski, máximo encargado de asuntos climáticos del bloque y alcalde de Varsovia, dijo a EFE esa jornada que estaba “muy preocupado por lo que va a pasar esta semana”.

“Nuestras ambiciones deben mantenerse igual, especialmente dada la guerra en Ucrania y la crisis energética. Tenemos que acelerar la transición verde, no frenarla, y parece que muchos Estados miembros han rebajado sus ambiciones”, reconoció.

Hoy, desde WWF, Pulgar-Vidal, recalcó que “estamos en una carrera contrarreloj para evitar que la crisis climática se salga de control”.

En tanto, el director de WWF Chile, Ricardo Bosshard, pidió no quedarse “nuevamente” en las puras palabras.

“Los países más vulnerables y de bajos ingresos, los jóvenes, los pueblos indígenas, la sociedad civil de diversos puntos del mapa y el planeta en general están expectantes”, dijo, aunque afirmó todavía estar esperanzado.

