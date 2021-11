Destruyen 99 naves de mineros ilegales en principal afluente del Amazonas

La Policía Federal brasileña realizó un operativo contra la minería ilegal en el río Madeira, principal afluente del Amazonas.

Allí, la institución destruyó 61 balsas y 38 lanchas a unos 120 kilómetros de la ciudad de Manaus, según se informó el domingo.

La operación Uiara, realizada por agentes de la policía con el apoyo de fiscales ambientales, la Marina y del Ministerio Público se realizó durante el sábado.

Una persona fue detenida y trasladada a una cárcel de Manaus, capital del norteño estado de Amazonas.

El resto de mineros ilegales, conocidos como “garimpeiros”, huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Denunciados pelo MP, 61 balsas usadas por garimpeiros ilegais foram queimadas no rio Madeira. Operação Uiara conjunta c IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e PF.

É assim que se trata ecocidas apoiados pelo bandido mor do Planalto. Toma, meliantes FDP.😠 pic.twitter.com/2sLNEIFFI9

