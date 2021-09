ONU reconoce entender que éxito de cumbre climática COP26 "no será fácil"

Conseguir que la COP26 sea un éxito “desde luego no será fácil”, afirmó la mexicana Patricia Espinosa, responsable de clima de la ONU, tras lo cual añadió que poder salir de esa cumbre con un “mensaje de esperanza” es una “necesidad absoluta”.

“Como no hemos podido reunirnos en persona hasta ahora, básicamente aún no hemos empezado a negociar los documentos” que se adoptarán al final de las dos semanas de conversaciones en Escocia, explicó en una entrevista con la AFP.

Hubo reuniones, intercambios y también una sesión de debate intermedia en junio, que fue totalmente virtual e informal, “pero las negociaciones sobre lo que hay que acordar específicamente en Glasgow no han comenzado formalmente”, confirmó la diplomática.

De ahí la importancia de la reunión preparatoria de unos 50 ministros durante tres días esta semana en Milán, que darán “pautas” y permitirán “acelerar el proceso” antes de la conferencia de noviembre, que promete ser “extremadamente intensa” con “solo dos semanas para una agenda enorme”, según Espinosa.

La lista de temas es conocida: desde aumentar las ambiciones de reducción de los gases de efecto invernadero hasta incrementar la ayuda financiera a los países más vulnerables y mejorar la adaptación a los impactos, pasando por finalizar la aplicación del Acuerdo de París, en particular el funcionamiento de los mercados de carbono.

With little time left until #COP26, billions around the world look to their leaders to make the bold & courageous decisions necessary to finally implement the Paris Agreement.

We cannot let them down.

My message at the opening of #ClimateWeekNYC today. #UNGA pic.twitter.com/OYzs7pCZDt

— Patricia Espinosa C. (@PEspinosaC) September 20, 2021