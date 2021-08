Sequía en Chile: municipios solicitan al Gobierno retomar Mesa Nacional del Agua

Tras la alarmante sequía que afecta a diversas zonas de nuestro país, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) solicita al Gobierno que se retomen las conversaciones de la Mesa Nacional del Agua, formada en octubre de 2019. En ésta participan los municipios, los que a través de distintas asociaciones recogen las problemáticas que viven los vecinos y vecinas.

Esta mesa también la componen los ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente, Interior, Energía y Ciencia, y la Mesa Operativa para la Emergencia Hídrica.

Ante esto, el delegado presidencial de la región de O´higgins, Ricardo Guzmán, solicitará al Ministerio de Agricultura que decrete Zona de Emergencia Agrícola debido a la escasez de lluvia de los últimos años.

Por otra lado, en pleno invierno la región Metropolitana ha marcado cifras bastante altas, según datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. El mes pasado fue el mas cálido en los últimos 72 años en la capital, a lo que se suma la alerta preventiva temprana decretada por Aguas Andinas frente a la sequía.

“La sequía es cada vez más compleja y la situación se agudiza cada minuto más. No tenemos pronósticos auspiciosos de lluvia; las reservas de nieve en la cordillera no son suficientes; la agricultura, ganadería y apicultura están seriamente afectadas, por lo que ya no podemos seguir esperando”, afirmó el vicepresidente de AMUCH y alcalde de Santa Cruz, William Arévalo.

Entre otras medidas, Amuch propone generar una mesa de trabajo interministerial, que posibilite la implementación de políticas enfocadas en el territorio; difusión de la sustentabilidad territorial y modernización de la gestión agrícola; y la aplicación holística-ganadera de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Dentro de sus acciones concretas se encuentran: revestimiento de canales de regadío; infiltración de lluvias hacia las napas subterráneas mediante el arado Yeomans desde Valparaíso al sur del país; entregar derechos de aguas a pequeños y medianos agricultores beneficiados por el programa de Agua Potable Rural; promoción del uso de lluvia sólida (hidrogel) para cultivos y plantaciones; y capacitación y certificación de competencias hacia el uso eficiente y sustetable de recursos.

“Con estas propuestas esperamos agilizar el trabajo de la Mesa Nacional del Agua. Las cuencas de los ríos siguen disminuyendo y no podemos esperar más. Debemos reaccionar de manera inmediata, para evitar que esto se convierta en una catástrofe mayor”, comentó el alcalde Arévalo.

Finalmente, esta semana el Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), dijo que el calentamiento global se acelera con efectos sin precedentes, y nuestro país se encuentra en un grado de vulnerabilidad enorme dentro del continente y América del Sur.