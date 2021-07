"Siembra de nubes" con drones para generar lluvia se sale de las manos en Emiratos Árabes Unidos

Ante la falta de lluvia y la escasez de agua en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el país realiza experimentos con drones.

Esto a fin de “sembrar nubes” y obtener las precipitaciones necesarias para la agricultura y otras actividades.

De una u otra forma, la idea existe y es practicada desde hace décadas.

La novedad, en el caso de los EAU, es que los drones propician la formación de nubes a través de descargas eléctricas, según afirmó el Desert Research Institute.

صور الرادار ثلاثية الأبعاد لحركة تكون السحب#أمطار #أمطار_الخير #استمطار #تلقيح_السحب #المركز_الوطني_للأرصاد

3D Radar images of cloud formation over the area#rain #cloudseeding #national_Center_of_Meteorology pic.twitter.com/y1t8n2zKLX

— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 21, 2021