Un llamado a no viajar al Parque Nacional Laguna del Laja realizó el jefe provincial de la Conaf Bío Bío, si no se cuenta con el ticket de reserva.

Debido a la pandemia por coronavirus, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) estableció un sistema en línea para programar la visita.

El jefe provincial de la institución, Miguel Ángel Muñoz, recordó que el acceso está restringido o limitado a la capacidad de carga del parque, que se estableció en 800 personas.

Para esta semana las reservas ya están copadas, y el fin de semana recién pasado hubo largas filas de vehículos esperando por ingresar al área silvestre protegida.

Sin embargo, para estos días la proyección es que no ocurra lo mismo, por lo que insistió que no se debe entrar a la reserva natural si no se cuenta con el ticket.

Lo mismo ocurre con el centro de esquí que está en el interior del parque, en los faldeos del volcán Antuco, que también opera con reserva previa.