Nos secamos: las lluvias se han olvidado de Chile y 2021 se comporta como el peor año registrado

Las noticias en materia hídrica y de lluvias son malas para Chile a un día de comenzado el invierno.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio a conocer el balance hídrico de los primeros seis meses del año y el estado actual de los embalses.

“Desgraciadamente no tenemos buenas noticias y esto no es algo nuevo, lo que estamos enfrentando no es una sequía, una emergencia o algo puntual, esto es algo permanente”, partió el ministro.

“Lo que estamos enfrentando es un cambio climático muy sustantivo: desde 1995 a la fecha las precipitaciones han ido disminuyendo en la zona centro-norte y centro-sur del país”, continuó.

Tras ello, y a junio, Moreno señaló que los déficits de lluvia son superiores al 90% entre Atacama y Coquimbo.

Luego vienen los números rojos cercanos al 65% y que afectan a la zona entre Valparaíso y O’Higgins.

De acuerdo a información de Gobierno, la única zona de Chile con un año similar al promedio histórico es Maule.

Pese a lo anterior, el titular de la cartera descartó riesgo de desabastecimiento en el área donde vive el 80% del país.

Lo anterior, específicamente, “gracias a obras y medidas que se han tomado”, como por ejemplo en los embalses El Yeso en Santiago y Los Aromos en Valparaíso.

Embalses

Si el panorama es preocupante a la hora de hablar de lluvias, la situación es peor en los embalses.

De acuerdo a Moreno, el volumen de agua acumulada allí es de 1.700 millones de metros cúbicos.

Si suena a mucha agua guardada, lo cierto es que no es así.

“Eso es solamente un 29% de la capacidad que tienen los embalses”, subrayó el ministro.

De acuerdo a estimaciones oficiales, esa cantidad solo corresponde aproximadamente a dos tercios de lo que debiéramos tener, históricamente.

No obstante, esos 1.700 millones de metros cúbicos son 6% superior a lo que teníamos en 2020.

Pese a ello, los embalses de Coquimbo y Valparaíso se encuentran en una situación de menor almacenamiento que en 2019 y 2020.

A un día de comenzado el invierno, el Ministro @amorenocharme junto la meteoróloga de la Oficina Servicios Climáticos de la @meteochile_dmc, Catalina Cortés, entregaron un balance hídrico y un pronóstico para los próximos meses invernales. pic.twitter.com/F5IC3HYgXV — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) June 22, 2021

Precipitaciones casi igual a 2019

En un punto de prensa, Moreno afirmó que todo indica que 2021 podría recorrer el mismo camino que 2019, el peor año registrado.

“2019 no tiene parangón ni comparación alguna en la historia de Chile en materia hídrica”, recalcó.

Catalina Cortés, meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile, corroboró la postura del ministro.

“La tendencia promedio, en los últimos diez años, es de inviernos y años más secos”, partió.

“Situación similar a la que estamos pronosticando para el trimestre junio, julio y agosto para la zona centro sur del país, en cuanto a precipitaciones”, profundizó.

En la instancia, la profesional indicó que como Meteorología esperan que Santiago acumule menos de 139 milímetros en el invierno.

Pronóstico

De acuerdo a información de Meteorología, el pronóstico de precipitación acumulada para el trimestre junio-julio-agosto muestra una condición de “lluvia normal a sobre lo normal” en la región de Coquimbo y desde Puerto Montt hasta Futaleufú.

En tanto, “lluvias sobre lo normal” se esperan en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir, en Tierra del Fuego.

Por otra parte, una condición “normal a bajo lo normal” se espera en La Ligua, Quillota y Valparaíso, al igual que Valdivia en la región de Los Ríos y Quellón.

Finalmente, “lluvias por debajo de lo normal” se proyectan para San Felipe, la región de Valparaíso y desde la Metropolitana hasta La Araucanía.

La estación seca quedó fija desde Arica y Parinacota hasta Atacama.

Si de temperaturas máximas se trata, estas estarán “bajo lo normal” en Arica y Parinacota y la costa de Antofagasta.

Las “máximas sobre lo normal” dominarán desde Tarapacá hasta Maule y en las provincias de Chiloé y Palena, incluyendo también a las regiones de Aysén y Magallanes.