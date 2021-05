Cumbre del clima ¿qué hay detrás de los compromisos de los líderes mundiales para reducir emisiones?

«La ciencia nos está diciendo que esta década es clave y tenemos que tomar decisiones para poder evitar las graves consecuencias del cambio climático», dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la sesión inaugural de la Cumbre de Líderes sobre el Clima que se realizó el jueves 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra.

Presidentes y líderes de 40 países de todos los continentes participaron en la reunión virtual –debido a la pandemia del COVID-19– convocada por el mandatario norteamericano para fortalecer y acelerar los compromisos adoptados por los países para alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono hacia el 2050, decisiones que se discutirán en la COP 26 que se realizará en Glasgow, en el Reino Unido.

En ese sentido, el presidente Biden elevó el compromiso de Estados Unidos para reducir «las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para fines de esta década», es decir, Estados Unidos estableció una nueva meta de reducir sus emisiones en 50% a 52% para el 2030, tomando como base los niveles del 2005. Un ofrecimiento que es prácticamente el doble del compromiso asumido en el acuerdo de París, cuando Estados Unidos ofreció bajar entre 26% a 28% sus emisiones al 2025.

Para Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente de Chile, el anuncio de Estados Unidos «es un tremendo avance, más cercano a las metas del Acuerdo de París para evitar el calentamiento extremo», dijo a Mongabay Latam y agregó que este compromiso «significa que se agotan las excusas de otros países para no actuar».

En la Cumbre también participó el papa Francisco y la joven activista mexicana y representante de Fridays for Future, Xiye Bastida, quien dijo «no podemos seguir teniendo cumbres y conversaciones de lo que queremos cambiar, porque ya sabemos lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer ahora es implementarlas».

What a pleasure to introduce @xiyebastida of @fridays4future at the #LeadersClimateSummit today. Xiye is an inspiration to us all as we work together to leave a better planet for the generations that will follow us. pic.twitter.com/dDFWSs6Fik

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 22, 2021