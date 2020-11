"Será suicida": medio maratón de Nueva Delhi sigue adelante pese a contaminación y pandemia

La doble amenaza del coronavirus y una dantesca contaminación no impidió a los organizadores seguir adelante con el medio maratón de Nueva Delhi, que tendrá lugar el domingo 29 con varios atletas de renombre, pese a las advertencias médicas sobre los riesgos para la salud.

La keniana Brigid Kosgei, una de las referencias del maratón con victorias en Londres y Chicago además de su récord mundial (2h14:04) en una carrera mixta; y el etíope Andamlak Belihu, que logró dos victorias en la capital india; forman parte de los 49 atletas importantes que van a participar del evento este fin de semana.

Miles de aficionados se unen habitualmente a la competición, pero este año, debido a la pandemia, lo harán de manera “virtual”, corriendo un trayecto de su elección entre el miércoles y el sábado, con una aplicación que registre el tiempo obtenido.

Los organizadores aseguraron que garantizarán “los mayores criterios de seguridad y de bioseguridad” para la carrera, que comenzará en el estadio Jawaharlal-Nehru.

Después de Estados Unidos, India es el segundo país más afectado por la pandemia del covid-19 en número de casos, con casi 9,3 millones de personas que han dado positivo.

Expertos sanitarios creen que los atletas deberían pensar dos veces antes de correr en la capital más contaminada del mundo, en la que la calidad del aire oscila actualmente entre “nocivo” y “peligroso”, y que cuenta más de 500.000 casos de coronavirus.

“Será suicida para los corredores participar en la competición esta vez”, explicó a la AFP el cirujano pulmonar Arvind Kumar, fundador de la Lung Care Foundation.

“Con esta doble amenaza, si la gente continúa corriendo sabiéndolo, no tengo palabras para expresar mi angustia”, afirmó.

Para Randeep Guleria, director del All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), principal organismo de investigación del país, “en una situación ideal” la carrera no debería celebrarse.

“Debido a los altos niveles de polución atmosférica, hacer ejercicio al aire libre puede conducir a un agravamiento de problemas pulmonares latentes”, afirmó a la AFP.

En India, como en otros lugares, la pandemia ha provocado la cancelación de numerosos eventos deportivos. En el cricket, deporte rey del país, la edición 2020 de la Indian Premier League (IPL) se disputó finalmente en los Emiratos Árabes Unidos.