Meteorólogo explica en qué consiste el "ciclón extra tropical" que se acerca a Chile

Gonzalo Espinosa se refirió a este fenómeno y sus características, asegurando que "no es un huracán y no es un tifón".

En la noche de este jueves, en La Radio tomamos contacto con el meteorólogo Gonzalo Espinoza Doggenweiler, quien se refirió a un fenómeno que se avecina hacia el territorio nacional y que ya está generando inquietud en la población.

En primera instancia, el especialista detalló que el llamado “ciclón extra tropical estaría llegando hacia el martes, hasta el jueves a toda la zona centro sur de nuestro país”.

Luego, Espinosa explicó que “un ciclón se denomina a aire que está rotando en torno a una baja presión con un movimiento concéntrico, o sea, llegando hacia el centro y al centro se eleva el aire. En algunas partes del mundo, a los huracanes se les denomina también ciclones, pero esto no lo es“.

“Pese a que si uno ve una imagen es muy similar, no tiene la misma energía“, añadió el entrevistado. Luego, sostuvo que “va a dejar precipitaciones bastante intensas desde Rancagua hacia el sur. Muy intenso en el Maule, en el Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos”.

Finalmente, el meteorólogo indicó que en la región de Valparaíso y en la RM “vamos a tener precipitaciones y vientos… es muy probable que tengamos algún tipo de daños a la infraestructura”. No obstante, insistió en que “no es un huracán y no es un tifón“.