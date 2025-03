Disputa en la derecha: Matthei busca valores del ’piñerismo’ mientras Kast y Kaiser concretarían pacto

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Las diferencias al interior de la derecha se agudizan de cara a las próximas elecciones presidenciales, donde Evelyn Matthei busca alinearse con el llamado 'piñerismo', mientras que José Antonio Kast y Johannes Kaiser sugieren una posible alianza. La oposición enfrenta dificultades para realizar una primaria amplia debido a las divergencias entre sus candidatos. Matthei ha sido respaldada por excolaboradores de gobiernos de Piñera, lo que ha sido interpretado como un traspaso del legado. Mientras tanto, Kaiser ha cuestionado la gestión pasada y se ha unido a Kast en un posible pacto electoral para el Congreso. Ambos competirían en primera vuelta presidencial, pero buscarían una lista única para el Congreso, incluyendo al Partido Social Cristiano.

Las diferencias al interior de la derecha se agudizan cada vez más de cara a las próximas elecciones presidenciales. En medio de este contexto, la candidata Evelyn Matthei busca recoger los valores del denominado ‘piñerismo’, mientras que sus contendores, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, han dado guiños de una posible alianza.

De hecho, debido a las múltiples fuerzas que componen a la oposición y sus diferencias, hasta el momento no sería posible una primaria amplia con todos los candidatos y candidatas.

Matthei cada vez más cerca del ‘piñerismo’

En medio de este escenario, Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos, ha buscado recoger los valores del ‘piñerismo’.

En ese sentido, la exalcaldesa de Providencia participó en el acto de homenaje que realizó la coalición por los quince año que han pasado desde el arribo de Sebastián Piñera a La Moneda.

Ahí, se realizó un hito que la coalición consideraba necesario para consolidarse: la entrega de la posta del legado del expresidente a la abanderada del sector.

Todo quedó más graficado cuando la viuda de Piñera, Cecilia Morel, dio a entender que Matthei es quien toma la posta del ‘piñerismo’.

Sin embargo, este traspaso de legado no se ha reducido solo a discursos, sino que hay muchos excolaboradores de los dos gobiernos de Piñera que llevan meses trabajando para volver a La Moneda.

Por ejemplo, en la comisión de seguridad de Matthei está trabajando Juan Francisco Galli y Álvaro Bellolio; en la de Bienestar, Paula Daza, Raúl Figueroa e Isabel Plá; en Desarrollo está Ignacio Briones y Alejandro Weber; y en Bases se encuentra Máximo Pavez, Juan José Ossa, entre otros.

Ante este contexto, el exministro del Interior del primer gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “lo que se llama el ‘piñerismo’, que es la centroderecha en el país, gobernó con mucho éxito hace 15 años, y las personas que participamos en ese primer gobierno tenemos experiencia acumulada que debe combinarse con quienes no han tenido la oportunidad de estar en el gobierno”.

“La candidatura de Evelyn Matthei es por lejos la mejor preparada para enfrentar los desafíos que se han profundizado, y no resuelto, en los últimos años del país”, agregó.

En tanto, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, sostuvo que “uno de los grandes legados del presidente Piñera es la gestión”.

“Los gobiernos del presidente Piñera y su figura, hoy, cuentan con una alta aprobación, y obviamente, en un Chile de hoy con una evidente crisis, ese nivel de gestión, de profesionalismo, se hace más necesario que nunca”, añadió.

El pacto al que apuntarían Kaiser y Kast

El análisis que hacen en Chile Vamos no fue respaldado por el precandidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien ha criticado en reiteradas ocasiones las votaciones de la coalición en el Congreso y su actitud dialogante con el Ejecutivo.

En cuanto al ‘piñerismo’, Kaiser apunto a que “los chilenos están mirando hacia adelante y están buscando a la gente que pueda hacer una mejor gestión”.

En ese sentido, argumentó que “el segundo gobierno de Sebastián Piñera no fue un buen gobierno, se ve bien en comparación con este gobierno, porque este ha sido un meridiano desastre. Pero, no fue un gran gobierno, y no sé si una continuidad de ese gobierno sea lo que quiere Chile”.

El candidato libertario, además, se mostró en unidad con el otro presidenciable de la derecha “a secas”, el candidato republicano, José Antonio Kast: ambos arremetieron contra Carolina Tohá.

La exministra del Interior planteó en un acto de campaña que las propuestas de Kaiser y Kast se basan en el miedo y no en soluciones serias. Además, señaló que en seguridad “no necesitamos matones, agitadores ni vendedores de humo.”

Frente a ello, el líder del Partido Nacional Libertario respondió que ellos conocen los temas de seguridad y muestran el cambio para implementar lo que este gobierno y los anteriores no se atrevieron por temas ideológicos.

Asimismo, Kast sostuvo que “no soy un matón, pero sí soy duro, y seremos implacables contra la delincuencia y el crimien organizado (…) Chile no necesita un matón, pero tampoco resiste otro gobierno cobarde e incompetente, como el que tenemos”.

Este es un nuevo guiño o acción conjunta entre ambos, quienes tienen casi cerrado un pacto para las elecciones de fin de año.

Se trata de una lista única para el Congreso, con la que quieren conquistar a esa derecha dura que no se ve reflejada en Chile Vamos. Una lista que incluiría al Partido Social Cristiano, de concretarse las negociaciones como ellos esperan.

Pese a ello, ambos, Kaiser y Kast, irían separados a la presidencial; ambos a la papeleta de primera vuelta para competir entre sí.