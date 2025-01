Tensión entre La Moneda y oposición marca recta final de discutida reforma de pensiones

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Después de un receso de 21 días, la Comisión de Trabajo del Senado retoma sesiones para tramitar la reforma de pensiones en un mes crucial, con intensos diálogos entre los ministros de Trabajo y Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente, buscando un acuerdo que viabilice el proyecto. El Presidente Gabriel Boric generó molestias en la oposición al cuestionar su participación en las negociaciones. Por otro lado, se discute una nueva distribución del 6% de cotización adicional, con propuestas para destinar parte a la capitalización individual y el resto a aumentar las pensiones actuales. Desarrollado por BioBioChile

Después de un receso por Navidad y Año Nuevo, que estuvo marcado por declaraciones cruzadas, descuelgues y advertencias, la Comisión de Trabajo del Senado volverá a sesionar, luego de 21 días, para tramitar -en su mes definitorio- la reforma de pensiones.

En medio de ese contexto, los ministros de Trabajo y Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente, activaron intensos diálogos con la oposición y el oficialismo, en ambas cámaras del Congreso, buscando afinar un acuerdo que viabilice el proyecto, pero, también, controlando el daño que pudiera derribarla.

Reforma de pensiones: presión de Pdte. Boric y molestia de la oposición

Por otra parte, la presente semana comenzó con una pregunta retórica del Presidente Gabriel Boric: “¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?”. Esa interrogante causó la ira de la oposición y, este martes, motivó una advertencia de su principal interlocutor, el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma.

De la misma manera, el mismo martes, en un acto con alcaldes y alcaldesas del país, el mandatario sostuvo que “estamos hablando de pensiones que aún van a seguir siendo insuficientes, que todavía hablamos por abajo del sueldo mínimo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de lograr eso?”.

Asimismo, invitó a la ciudadanía “a que hablen con sus parlamentarios, que interpelen constructivamente a sus parlamentarios y que se les exija llegar a acuerdo”.

Los dichos del mandatario generaron molestia en el trío negociador de Chile Vamos, que se sintió pasado a llevar y

preocupado por los descuelgues oficialistas que amenazan, desde la Cámara, votar contra un posible acuerdo previsional.

Asimismo, piensan que no se merecen las críticas del gobierno y, también, que ellos no son los que pierden si no hay reforma. Además, ronda la idea de que han hecho un esfuerzo sustantivo para llegar a acuerdos y que se han expuesto a los cuestionamientos de una derecha menos dialogante.

En ese sentido, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que “si no quieren reforma porque tienen problemas internos, bueno, no sigan con ella, pero no traten de echarle la culpa, la responsabilidad, a quienes, objetivamente, no la tenemos (…) Es una responsabilidad del gobierno cómo siga adelante”.

La nueva fórmula del 6% que analiza la oposición

Por otro lado, la ministra Jara tuvo dos rondas de diálogos con senadores de oposición, y Cercanos a las conversaciones comentan que partió siendo un áspero diálogo, más centrado en lo político que lo técnico. Sin embargo, lo central de esa conversación es que la oposición se fue con la misión de analizar una nueva distribución del 6% de cotización adicional: se plantea que 3,5 puntos vayan directos a la capitalización individual.

En tanto, el 2,5 restante se repartiría entre un 1,5 para el préstamo de los afiliados o bono garantía, que financiaría el aumento de las pensiones actuales, y un punto completo iría a financiar el bono tabla y otros seguros con cargo al empleador.

De esta manera, una de las tareas pendientes para el Ejecutivo es calcular el porcentaje exacto de ese punto que irá a financiar, al menos, tres funciones distintas: el mencionado bono tabla, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia e, incluso, se analiza el seguro de la Ley Sanna, seguro obligatorio para el acompañamiento de niños y niñas con una condición grave de salud.

Frente a este escenario general, la senadora Alejandra Sepúlveda (IND) senadora independiente, llamó a Coloma a superar las declaraciones, comentando que “el presidente de la comisión tiene la piel muy delicada últimamente, no fue ninguna ofensa para la oposición”.

Asimismo, señaló que “parte de la cotización del 6% tiene que ir a seguro social” y que la derecha “no ha cedido nada, ellos siguen insistiendo en el seis cero”.

Por su parte, Chile Vamos siempre tendrá a fuerzas como el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano criticando este acuerdo. De hecho, el senador Rojo Edwards utilizó la misma expresión que Coloma, que el Presidente Boric “desahució la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) llamó a que “nos concentremos en lo único que nos están pidiendo, que es sacar adelante el acuerdo. Entonces, aquí la responsabilidad es nuestra, no busquemos responsables afuera”.

Además, añadió que “en ambos lados hay maximalistas que quisiera que no haya acuerdo”.

Así, durante el martes trascendió que ya se había llegado a un entendimiento que divide 4 a 2 la cotización adicional, por lo que en estos momentos la diferencia entre La Moneda y los senadores de Chile Vamos está en el destino de un 0,5% de los fondos.

En tanto, este miércoles, la comisión discutirá el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y se buscarán calmar las aguas tras convulsos días de declaraciones cruzadas en los medios.

También, ya hay un paquete de indicaciones escritas, incluso, con escenarios modelados, según las diversas fórmulas, y todavía existe una ligera opción para que se ingresen esta semana. Sin embargo, todo parece estar más dado para que la próxima semana el trabajo que ya comenzó, de redactar las indicaciones que permitan la votación de la reforma, pueda entrar al fin en su ansiada recta final.