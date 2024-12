Se agudiza discusión por aborto libre tras retraso en el proyecto y cruce entre Chomali y Orellana

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El anuncio del Presidente Gabriel Boric de enviar un proyecto de aborto legal para su discusión generó expectativas en junio, pero la postergación de su ingreso al Congreso debido a ajustes en el reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales ha levantado debate. Sectores como el Frente Amplio respaldan la discusión amplia, mientras que la postura crítica del cardenal Chomali ha provocado tensiones, con la ministra Orellana rechazando sus comentarios. Desarrollado por BioBioChile

La postergación del ingreso del proyecto de aborto libre por parte del Ejecutivo volvió a encender la discusión en esta materia.

“Ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno: avanzar y no retroceder. Las mujeres de Chile se lo merecen”. Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric anunciaba -en su tercera cuenta pública-, el envío de una iniciativa que refleja una de las promesas programáticas relevantes para su administración feminista.

En ese entonces -en junio de este año-, se informó que el proyecto se ingresaría al Congreso Nacional en diciembre de este año, algo que, finalmente, no ocurrirá. Así lo confirmó esta semana la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien adjudicó esta postergación al retiro desde Contraloría del reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que regula la objeción de conciencia, para realizar algunas modificaciones.

Asimismo, en conversación con Tolerancia Cero, la secretaria de Estado explicó que este proyecto tiene dos etapas: “Una es el ingreso ante la Contraloría General de la República, el 31 de mayo, el día anterior a la Cuenta Pública, de un nuevo reglamento para la ley de tres causales y, en segundo lugar, este proyecto”.

“Este reglamento fue ingresado en mayo, pero la Contraloría tiene sus tiempos y es un organismo autónomo”, sostuvo Orellana, añadiendo que “hemos recibido los comentarios de forma y vamos a retirarlo (el reglamento), reingresarlo con esos comentarios de forma, para la espera de que tengamos una toma de razón lo más próxima posible”.

De esta manera, lo anterior significa que los plazos para presentar la iniciativa de aborto libre cambiaron, pero, según aseguró la jefa ministerial, es “un compromiso”.

Se agudiza debate por aborto libre

Esta situación ha preocupado a ciertos sectores de la alianza de gobierno. Sin embargo, la subjefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, planteó que le “parece bien tener esa discusión, independientemente que se alcance a votar o no en el gobierno del Presidente Boric”.

“Puede encontrar una vía de salida positiva, en la medida que se abra el debate a toda la sociedad y que se pueda recoger de ahí todas las visiones, también lo que se espera de una ley de aborto de bajo plazo”, agregó.

Pero eso no es todo, ya que el tema ha traído consigo una discusión política amplia. Por ejemplo, este fin de semana, el cardenal Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, en conversación con 24 horas, señaló que la postergación del proyecto de aborto libre “ha sido un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos”.

“He recibido muchos regalos, por cierto, pero hay uno extraordinario que el Gobierno le ha hecho a todo el país, que es no perseverar en la ley de aborto libre”, añadió.

“Las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia”

Las declaraciones de Chomali no le gustaron a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien, en conversación con Cooperativa, indicó que “las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”.

De esta manera, se agudizó la discusión en la materia. La senadora Paulina Núñez (RN) aseguró que “este es un proyecto que no tiene apoyo en el gobierno, es un proyecto donde, me atrevo a decir, los votos no están siquiera en algunos parlamentarios de su sector”.

“El llamado es a que no terminemos con estos proyectos, además, polarizando nuestra sociedad. No corresponde la respuesta de la ministra Orellana al cardenal Chomali. Creo que el respeto no se puede perder”, continuó.

En tanto, en el oficialismo hay sectores que están en contra de lo señalado por Chomali. De hecho, la diputada Ana María Gazmuri (AH) señaló que “el arzobispo de Santiago puede tener una opinión sobre este tema y emitirla desde su posición de poder mientras calla frente a otros temas, pero es ingenuo creer que su opinión puede influir en la discusión o causar algún tipo de repercusión en las mujeres”.

Asimismo, el diputado y candidato abanderado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, cuestionó al cardenal, comentando que “hay que recordarle que estamos en un Estado laico, donde, por supuesto, puede dar su opinión, pero tora cosa es que él no tiene capacidad de vetar una discusión u otra en el Congreso”.

En la misma línea, La diputada Carolina Tello (FA) argumentó que “este tipo de oposición refleja un desconocimiento profundo y un fundamentalismo, y conservadurismo, que debemos enfrentar con argumentos basados en el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género”.

Por otro lado, el diputado Eric Aedo (DC) invitó “al gobierno, sobre todo a la ministra de la Mujer, a dejar de lado la ironía, a enfocarse en los temas que preocupan a la comunidad”.

Asimismo, su par en la Cámara Baja y subjefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que “no compartimos las opiniones de la ministra Orellana, creo que no son democráticas. Simplemente, el burlarse de quienes piensan distintos es lo típico de los regímenes autoritarios”.

En otra línea, pese a señalar que “hay que tener respeto por todos los tipos de fe y las creencias”, la diputada y jefa de bancada de IND-PPD, Camila Musante, apuntó a que “cuando nosotros hablamos del debate del aborto lo hacemos desde la perspectiva de la salud pública, de la salud sexual de las mujeres, y hoy ya contamos con una legislación, que es la interrupción voluntaria en tres causales, que deberíamos preocuparnos de cómo se está cumpliendo”.

Por otro lado, en una entrevista con La Tercera, Roberto Celedón, esposo de la fallecida diputada Mercedes Bulnes, y futuro diputado por ese cupo Frente Amplio, abrió el debate al interior del frenteamplismo.

“El aborto sin causal no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque sería inconstitucional”, planteó.

Lo anterior, fue refutado por algunas figuras, como la diputada y subjefa de bancada, Lorena Fríes, quien, a través de X, aseguró que “se equivoca Celedón al interpretar la Convención Americana. Entiendo y respeto su objeción de conciencia, pero no el sentido que le da al Art.4. Es una interpretación minoritaria”.