Los últimos días de Matthei en Providencia: en medio de incertidumbre por posible candidato/a de RN

La alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) está experimentando sus últimas horas al mando de la comuna de Providencia, ya que dejará el municipio y comenzará su estrategia para llegar a La Moneda.

Cabe mencionar que la última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que la figura de la jefa comunal se vio fortalecida, luego de las elecciones municipales y regionales. Dicho proceso eleccionario dejó a Chile Vamos con importantes avances, pero, también, con grandes derrotas.

En medio de este escenario, el apoyo de personeros de Renovación Nacional a su candidatura se ha tomado el debate. Si bien hay quienes apuntan a tener un candidato/a propio -como Cristian Monckeberg o Carlos Larraín-, hay otros que apuntan a que no existe alguien competitivo, por lo que se debe proclamar a Matthei como candidata única.

“Debemos proclamarla lo antes posible”

De esta manera, luego de una reunión de la bancada de diputados RN en la casa de la jefa comunal, algunos parlamentarios dieron su apoyo explícito a Evelyn Matthei.

Por ejemplo, Diego Schalper sostuvo que “la inmensa mayoría de la bancada lo que estima es que debemos proclamarla lo antes posible”.

En la misma línea, Camila Flores planteó que “en Renovación Nacional tenemos que ser claros, hasta el minuto no tenemos un liderazgo como el de Evelyn, para poder presentarlo como carta presidencial”.

Pese a lo anterior, el partido convocó para el 9 de diciembre a su comisión política, instancia que determinará el cronograma para las dos decisiones que deben tomar: a quién apoyan y si están o no por las primarias.

En ese sentido, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, explicó que “nuestro órgano supremo, que es el Consejo General, tomará la decisión de quién es el candidato presidencial. Son dos decisiones distintas: una es quién será nuestro candidato y, luego, la opción de participar o no en un proceso de primarias”.

Aunque aún no esté definido, el eventual apoyo que entregaría parte de Renovación Nacional a Evelyn Matthei, en medio de su candidatura presidencial, fue valorado por la UDI.

El secretario general del gremialismo, el diputado Juan Antonio Coloma, señaló que “es una buena noticia que, además, permite ver el positivo balance de la última elección municipal, donde Chile Vamos, su coalición es la con más alcaldes y concejales a lo largo de todo el país”.

Los últimos días de Matthei en Providencia

Por otra parte, los últimos días de Evelyn Matthei en el Palacio Falabella han estado marcados por diferentes actividades y lanzamientos.

Por ejemplo, inauguró una escultura en homenaje del expresidente Aylwin; el Paseo Las Bellotas; y la escultura Mano Abierta, en el Parque de las Esculturas. También, lanzó el plan de Seguridad para Navidad.

Además, durante esta jornada entregará los terrenos para la recuperación del Café Literario del Parque Balmaceda.

Asimismo, el día de mañana, jueves 5 de diciembre, encabezará su último concejo municipal y entregará 25 vehículos nuevos a seguridad Providencia.

Así, el viernes hará el cambio de mando, en una ceremonia con más de 600 invitados. En medio de este contexto, la saliente jefa comunal realizó un balance de sus 8 años de gestión: “El hecho que me hayan dado la oportunidad dos veces de ser alcaldesa, no saben como lo he gozado, no saben como lo he gozado, no saben como lo he trabajado”, dijo.

“Con mucha seriedad, con mucha exigencia, pero con enorme alegría”, agregó.

De esta manera, arribará al décimo piso del edificio ubicado en Apoquindo 3001, a pasos del histórico Apoquindo 3000 de Sebastián Piñera, para dedicarse de lleno al programa de gobierno.

“Evelyn Matthei ha guardado silencio”

Pero eso no es todo, ya que la alcaldesa también se ha visto enfrascada en una serie de polémicas con el actual gobierno. De hecho, la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, el lunes la llamó a dejar la soberbia y explicar sus vínculos con el exfiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien está imputado en una arista del Caso Audio o caso Hermosilla.

Asimismo, la secretaria de Estado, al ser consultada por las críticas a La Moneda por las denuncias contra Manuel Monsalve y el Presidente Gabriel Boric, volvió a arremeter contra la jefa comunal y toda la oposición.

“La posible candidata a la presidencia Evelyn Matthei ha guardado silencio respecto a la pregunta sobre el exfiscal Guerra y los recursos municipales utilizados”, apuntó.

Lo anterior hace alusión al vínculo contractual que mantuvo Manuel Guerra con el municipio de Providencia. Desde el 1 de agosto de 2021, apenas salió del Ministerio Público, el exfiscal trabajó por 5 meses en la municipalidad, para hacer informes en materia de responsabilidad funcionaria y probidad administrativa. De esta forma, recibió más de $2.259.000 mensuales por la función y, debido a ello, se apuntaron las críticas a Matthei.