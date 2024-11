Tensión entre sectores políticos tras emplazamiento de Boric a oposición por exigencias de renuncias

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La tensión entre oficialismo y oposición se intensificó luego de que el Presidente Gabriel Boric criticara las peticiones de la derecha para que renuncie parte de su equipo gubernamental, mencionando la difícil madrugada en la que ocurrieron cuatro homicidios en el país. Boric cuestionó las constantes solicitudes de renuncia a autoridades como el delegado presidencial de la región Metropolitana y la ministra del Interior. La oposición respondió destacando las altas cifras de homicidios en el país y exigiendo cambios en el equipo del Ministerio del Interior. Mientras tanto, el oficialismo respaldó al Presidente argumentando la necesidad de trabajar en conjunto para abordar la seguridad pública. Desarrollado por BioBioChile

La tensión entre oficialismo y oposición se agudizó, luego de que el Presidente Gabriel Boric emplazara a la derecha por las solicitudes que han realizado para que renuncie parte del equipo del gobierno.

Específicamente, durante la jornada del recién pasado miércoles, el jefe de Estado lamentó la “difícil” madrugada de ese día, donde se registraron cuatro homicidios en el país, los que reflotaron la denominada crisis de seguridad.

En ese sentido, y acompañado por diferentes autoridades del Ejecutivo, el mandatario se refirió a la gran cantidad de veces en que la oposición ha solicitado la renuncia del delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán; de la ministra del Interior, Carolina Tohá, entre otros miembros de La Moneda.

“Ante hechos como estos, yo invito a que todos nos preguntemos qué espera la ciudadanía de nosotros”, dijo el Presidente Boric.

En la misma línea, agregó que “hay algunos en política que van a preferir elevar la voz, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización. Seguramente, pedir renuncias. (…) ¿Alguien cree que esa actitud colabora?”.

Oposición responde al Presidente Boric por crisis de seguridad

Las palabras del jefe de Estado no cayeron bien en la derecha. De hecho, la diputada y jefa de bancada Renovación Nacional, Ximena Ossandón, planteó que “lo que yo creo que no colabora con la crisis de seguridad es que el presidente no nos hace nunca caso”.

“Uno le pediría un poquito de racionalidad al presidente y que analizara sus estadísticas. Los altos índices de homicidios, secuestros y violaciones, son cifras históricas”, siguió.

En ese sentido, desde marzo de 2022 a junio de 2024, se contabilizan 2.916 homicidios en el país, según cifras oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Es decir, que 3,5 personas son asesinadas en promedio por día en el país y más de 100 personas lo son al mes en Chile. Asimismo, de seguir así, se proyectaría una cifra superior a los 5 mil homicidios al finalizar el actual mandato.

Sin embargo, según el último informe semestral de homicidios consumados de la subsecretaría de Prevención del Delito, sólo en el primer semestre de 2024 hubo 579 asesinatos, lo que significa una disminución en la tendencia si se compara con la primera parte del 2023, año en que también disminuyó la cifra, respecto al 2022.

De todas formas, sectores de la oposición señalaron que las cifras de homicidios hacen insostenible que el Presidente Boric persista en mantener la misma conformación de equipos en el Ministerio del Interior e insistieron en cambios para aquella repartición.

Por ejemplo, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “estamos frente a la mayor crisis de seguridad en la historia de nuestro país, con alza en la cifra de homicidios todas las semanas. Y tenemos al Presidente Boric dedicado a respaldar políticamente a las autoridades que no han estado a la altura”.

En la misma línea, el subjefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya, argumentó que “lo que hemos pedido es que haya reducción de cuentas, que se sumen responsabilidades y que aquello que no están aportando den un paso al costado”.

Oficialismo se cuadra con el jefe de Estado

En tanto, en el oficialismo se cuadraron con el tenor de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric. El senador Juan Ignacio Latorre (FA) comentó que tiene “la sensación de que hay sectores de la oposición que están más preocupados de debilitar al gobierno, de pegarle, criticarlo, que de la seguridad pública”.

Asimismo, el senador y lider del comité socialista en la Cámara Alta, Gastón Saavedra, señaló que “el presidente está en lo correcto, tiene que respaldar a su equipo de trabajo (…) Sólo el gobierno luchando contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra las bandas y la violencia que existe en la sociedad, es muy complejo. O lo hacemos todos o esto no resulta”.

Fast track en materia de seguridad

Por otra parte, toda esta discusión se da en medio del debate legislativo en torno a la agenda de seguridad, medida que ha visto retrasos en su tramitación, pero que esta semana vivió un hito clave al ser despachado el proyecto que crea un nuevo Ministerio de Seguridad.

Así, el Ejecutivo espera avanzar en el fast track, especialmente en el debate de las Reglas del Uso de la Fuerza y la Ley de Infraestructura Crítica. Este último proyecto es discutido en la comisión de Defensa del Senado, considerado clave por La Moneda respecto al fortalecimiento del despliegue en recintos estratégicos, como los centros de salud.

La agenda priorizada de seguridad contempla 32 proyectos y a la fecha sólo 3 iniciativas han logrado ser despachadas. De las restante, además de los proyectos ya mencionados, destaca la creación del subsistema de inteligencia económica, fiscalía supraterritorial, inteligencia del Estado, defensoría de las víctimas y la nueva ley antiterrorista, actualmente en comisión mixta.