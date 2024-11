Estados "bisagras", posibles impactos y mucho más: algunas claves de las elecciones en EEUU

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia de Estados Unidos, Kamala Harris, la actual vicepresidenta demócrata, se enfrenta al candidato republicano Donald Trump, ambos con un 49% de intención de voto. Harris busca ser la primera mujer presidenta y la primera mujer de color en ocupar el cargo, mientras que Trump busca un segundo mandato no consecutivo, destacando su amplio prontuario con múltiples causas penales y juicios políticos en su contra. Más de 75 millones de estadounidenses ya han votado anticipadamente, y las encuestas señalan un empate en estados clave como Pensilvania. La elección no solo definirá al próximo presidente, sino también el control del Senado y la Cámara de Representantes. Expertos alertan sobre posibles impactos en la democracia de Estados Unidos en caso de ser reelecto Trump, mientras que en América Latina se descarta un cambio significativo en la política exterior de EE.UU. ante la región. Desarrollado por BioBioChile

Durante los últimos días, todas las miradas han estado puestas en Estados Unidos, donde se está celebran una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia.

Por un lado, se encuentra la actual vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, quien sorpresivamente tuvo que asumir la carrera presidencial luego de que el presidente Joe Biden depusiera su candidatura tras un debate fatídico en junio pasado. Por el otro, está el candidato republicano, Donald Trump, quien ha sido uno de los protagonistas principales de la historia reciente del país norteamericano.

Ambos están prácticamente empatados, con 49% de intención de voto para cada uno. Así las cosas, los dos buscan convertirse en el/la cuadragésimo séptimo jefe de Estado de Estados Unidos.

Kamala Harris

Kamala Harris no sólo busca seguir como inquilina de la Casa Blanca, pero ahora desde el Despacho Oval, sino que, además, pretende realizar una hazaña doble: convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos y la primera mujer de color en hacerlo.

Todo esto, luego de una dilatada trayectoria en el servicio público, que incluye haber sido fiscal jefe de California y senadora del Congreso Federal.

Donald Trump

En tanto, Donald Trump busca convertirse en el primer expresidente de aquel país en tener un segundo mandato no consecutivo, desde que Grover Cleveland lo consiguiera en 1892.

Lo anterior, tras que no reconociera la derrota en las presidenciales del 2020 y que incitara el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. De hecho, los episodios recién mencionados le valieron procesos judiciales y políticos.

El prontuario del magnate

El candidato republicano tiene un amplio prontuario. Por ejemplo, un tribunal estatal de Nueva York, en mayo pasado, lo declaró culpable por falsificar registros comerciales, para intentar ocultar un pago hecho para silenciar a una actriz porno durante su campaña en 2016.

También, fue declarado culpable por 34 delitos y tiene sentencia fijada para dentro de poco, para el 26 de noviembre. Asimismo, es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que ha sido declarado culpable de un delito grave.

Además, Trump tiene tres causas penales pendientes: dos por intentar revertir los resultados de la elección de 2020 (una tramitada en un tribunal federal en Washington, la otra en un tribunal estatal en Georgia), y una causa por violar leyes en el manejo de documentos clasificados (ventilada ante un tribunal de federal de Florida).

Por último, en lo político, tiene dos impeachment o juicios políticos en su contra: uno en 2019, por abuso de poder al presionar a líderes de Ucrania para que investiguen las actividades empresariales de Joe y Hunter Biden. El otro, en 2021, por incitar el asalto al Capitolio. En los dos casos fue absuelto.

Elecciones en Estados Unidos

De esta manera, ya son más de 75 millones los estadounidenses que ya emitieron su voto de forma anticipada, ya sea en persona o por correo. Esto representa más del 48% del número de personas que votaron en la última elección de 2020, en la que sufragaron 154,6 millones de ciudadanos.

Cabe recordar, también, que el sistema de votos en el país norteamericano es indirecto. Es decir, se vota por delegados estatales, denominados “electores”, que forman el Colegio Electoral, integrado por 538 miembros. Así, gana el candidato que consiga al menos 270 electorales.

En la misma línea, diferentes medios de comunicación y analistas han señalado transversalmente que, probablemente, no conozcamos al vencedor de estas elecciones hasta varios días más.

Algunas claves de las elecciones en EE.UU.

Para Andrés Dockendorff, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, hay que poner el ojo en los llamados “swing states”, “estados bisagra” o “estados claves”.

Específicamente, “en Carolina del Norte, donde parece estar más inclinado a Trump” y “en Pensilvania, donde parece estar muy peleado”.

Por lo anterior, es importante revisar la intención de voto de algunos de estos estados claves. Por ejemplo, en Pensilvania hay un empate de 48% para cada candidato.

En tanto, en Wisconsin, hay un 49% para Harris y un 48% para Trump; situación similar a lo que ocurre en Carolina del Norte, donde hay un 48% para Harris y 49% Trump. Por su parte, en Georgia y Arizona, existe el mismo escenario.

Además, hay que recordar que Pensilvania, Michigan, Georgia y Arizona se tiñeron de rojo en 2016. Es decir, ganó el Partido Republicano, pero después se pasaron al azul, en 2020, o sea, ganó el Partido Demócrata.

Otro factor que destaca como determinante en estas elecciones es el demográfico y, en concreto, el voto de las mujeres, que representa casi el 55% del total del electorado.

El exembajador de Chile en Washington durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Alfonso Silva, sostuvo que “el voto femenino está mayoritariamente por Harris, en un monto muy importante, sobre el 65%, casi el 70% (…) En cambio, de los hombres, hay un 5% más que votaría más por Trump”.

En ese sentido, según la encuesta del New York Times y Siena College, la demócrata tiene un 54% de intención de voto femenino, frente al 42% de Trump.

En la misma línea, otros grupos que asoman como importantes son los latinos y afroamericanos, que representa el 14% del total del electorado, con Harris con un 52% y 81% de intención de voto, respectivamente, según la misma encuesta. En cambio, Trump posee un 42% de intención de votos en los latinos (en 2020 obtuvo un 38%).

Por otra parte, el republicano lidera en un segmento especial: los hombres blancos mayores de 50 años, que viven en zonas rurales y que no tienen títulos universitarios. Tiene un 16% de los votos, también según la encuesta señalada.

El posible impacto en caso de salir electo Trump

Más allá de los factores de la elección propiamente tal, diversos analistas han alertado por la figura de Donald Trump, pues, para muchos, es una amenaza para la democracia de Estados Unidos.

Así lo cree Hernán Felipe Errázuriz, excanciller de Augusto Pinochet y exembajador chileno en Washington durante la dictadura, quien señaló que “ha probado que él no respeta los límites de los órdenes, del Estado de Derecho, varias veces (…) Es muy impresionante lo que está pasando. No exagero al decir que esta es la elección más importante en la historia de la democracia, y no sólo en Estados Unidos”.

Asimismo, Mariano Fernández, excanciller y embajador en el país norteamericano durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, apuntó a que “es un peligro porque es un personaje que ha mostrado algunas características que están presentes hoy en otras personalidades, o movimientos, que es un cierto populismo, que lo que importa es mi vida, o mi destino, da lo mismo la ideología (…) Puede ser Kim Jong-Un, Vladímir Putin o Donald Trump”.

En cuanto a los posibles impactos de la elección en América Latina, especialistas consultados por La Radio aseguraron que la región, “hace rato, no está en la lista de prioridades” de la política exterior de Estados Unidos, por lo que descartaron un cambio de la posición de Washington.

Ahora, respecto al impacto en Chile, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que una elección de Donald Trump podría tener efectos sobre el “comercio mundial”, pero aclaró que, por la extensión de acuerdos comerciales de Chile con otros países, la economía nacional “tiene capacidad para poder adaptarse a distintos escenarios”.

A un nivel más político, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, señaló que “es una posibilidad real” que un triunfo de Trump podría afectar la membresía de Chile al programa Visa Waiver.

Por último, hoy no sólo se elige al nuevo presidente de Estados Unidos, sino que, también, se elige a un tercio del Senado (34 de 100 senadores) y a la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules). Actualmente, la Cámara Alta tiene mayoría Demócrata y la Cámara Baja mayoría Republicana.