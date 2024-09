Se concretaría este miércoles: incertidumbre ante la entrega de los chats del teléfono de Hermosilla

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La Fiscalía se prepara para entregar más de 770 mil páginas de los chats del teléfono de Luis Hermosilla a su defensa, luego de que quedara en prisión preventiva en el Caso Audio. El presidente Gabriel Boric celebró la medida cautelar y el gobierno ha evaluado posibles vínculos con el polémico penalista. Por otro lado, se reveló la presencia de Ana Lya Uriarte en los chats, generando controversia. El ministro de Justicia advirtió sobre posibles implicaciones políticas y de corrupción en el caso. Se espera que la entrega de las conversaciones clave se concrete mañana, mientras se analizan recursos para revocar la prisión preventiva de los imputados. Desarrollado por BioBioChile

Ya comenzó la cuenta regresiva. Este miércoles se concretaría la entrega de las más de 770 mil páginas de los chats del teléfono a Luis Hermosilla, por parte de la Fiscalía a la defensa del polémico penalista.

Este hecho se dará luego que el abogado, uno de los principales imputados del Caso Audio, o Caso Hermosilla, quedara en prisión preventiva, y que su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, advirtiera que haría públicas las conversaciones del Iphone 14 Pro Max. Eso, ya que acusó manipulaciones del caso.

“Me alegra que una persona que se creía poderosa enfrente la justicia”

Esta situación no es indiferente para el gobierno, que durante la semana pasada entró a la discusión. El presidente Gabriel Boric celebró la medida cautelar decretada contra Luis Hermosilla: “Que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, dijo.

Tras aquello, Juan Pablo Hermosilla arremetió duramente contra el Ejecutivo, acusando que el jefe de Estado estaba pasando a llevar la Constitución, al demostrar que no habría separación de poderes.

Pese a ello, este lunes, el mandatario volvió a referirse al denominado Caso Audio e insistió en que se alegra “que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. No me afectan ni me hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite, que cree que a los poderosos no se les puede tocar”.

Por otra parte, en La Moneda sostienen que han realizado evaluaciones internas desde que estalló el caso, relacionadas a verificar si personas del gabinete mantuvieron contacto con el polémico jurista.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “no todas las conversaciones son inapropiadas y no todas constituyen delitos. No cada vez que se nombre una conversación es equivalente a que aquí hay algo raro”. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “estamos sumamente tranquilos, no sólo porque hemos hecho la revisión correspondiente, sino que porque la justicia tiene que avanzar, independiente de la militancia”.

La Moneda y los chats de Hermosilla

Sin embargo, Ciper reveló un nombre vinculado al Ejecutivo, que se encuentra entre los chats. Se trata de Ana Lya Uriarte, exministra de la Segpres en la administración Boric y actual asesora de la subsecretaría del Interior. Los antecedentes están ligados al Caso Caval. En el marco de las gestiones realizadas por Hermosilla, habría contactado a la exjefa de gabinete de Bachelet para destrabar las negociaciones.

Tras esta revelación, mediante un comunicado, Uriarte confirmó que el abogado la contactó, pero remarcó no realizó gestiones en el caso. Asimismo, al ser consultada, la asesora optó por no profundizar más allá de lo expuesto en el texto previamente difundido al público.

Al respecto, la ministra Tohá indicó que, en ese caso en particular, efectivamente Uriarte señaló que no tenía “nada que intervenir y no intervino en lo más mínimo”. También, agregó que “ojalá se conozca próximamente el chat en detalle para que esto pueda ser ratificado”.

A lo anterior se suma que Luis Hermosilla representó a Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, en medio del Caso Convenios.

No obstante, el ministro de Justicia, Luis Cordero, rectificó y reconoció “imprecisiones” sobre la información que entregó el Gobierno respecto a la representación de Hermosilla a Crispi, frente a una nota de ex-Ante que dio cuenta de la existencia de estos vínculos. En ese sentido, Cordero admitió que hubo un patrocinio formal, aunque remarcó que Hermosilla no alcanzó a tener una posición activa y recalcó que eñ abogado no tuvo acceso a la carpeta de investigación, al ser decretada reservada.

Caja de Pandora

Por otro parte, el ministro Cordero, insistió en que el teléfono del jurista “era una caja de Pandora, esencialmente por la posición que ocupaba Luis Hermosilla en la profesión legal, pero, también, en sus desempeños laborales y sus vínculos con el sistema político. De concocerse esas comunicaciones, más allá de las que están asociadas al secreto profesional, hay un conjunto de información o contactos, me parece evidente, que pudiera tener con representantes del sistema político”.

Asimismo, el secretario de Estado, en conversación radio Pauta, apuntó a las pequeñas ganancias que se podrían sacar del caso. Así, dijo que esto podría poner en riesgo el sistema político en su conjunto.

En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martinez, en medio de la discusión sobre como se comenzó a politizar el caso, sostuvo que esto ocurrió debido a que personalidades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera eran parte de las conversaciones.

También, agregó que “mi preocupación tiene que ver con que precisamente, en temas como el de Hermosilla, lo que hay es la necesidad de que haya mayor claridad y menos defensas corporativas, como señala, incluso, el presidente de la UDI, respecto a un tema que todavía está en juicio. Lo que hemos planteado es que en corrupción tenemos que tener una visión unitaria y esa es la invitación que le hacemos a la UDI”.

Frente a ello, el subjefe de bancada de la UDI en la Cámara, Henry Leal, acusó que “son declaraciones absolutamnete irresponsables, que se dicen siempre desde la superioridad moral. No nos vengan a dar lecciones de probidad cuando militantes de su propio partido están involucrados en el Caso Convenio. Nosotros no fuimos quienes politizamos este tema, fue el presidente Boric”.

Entrega de las conversaciones del polémico abogado

Así las cosas, se prevé que mañana, miércoles 4 de septiembre, sea el día clave donde se concretará la entrega de las 770 mil paginas con los chats de Luis Hermosilla. En las conversaciones, según reveló Juan Pablo Hermosilla, habría presencia de autoridades del Poder Judicial, incluidos “ministros y fiscales” que le pedían favores a su hermano.

La entrega se realizará a través de un disco duro que contará con la copia de todos los antecedentes sacados del celular personal de Hermosilla, que constan en la carpeta de investigación, además de elementos que no han sido considerados en la indagatoria, por lo que, según fuentes de La Radio, vuelve difícil que la diligencia se pueda repetir con otros intervinientes de la causa, como ha sido solicitado en los últimos días.

Además, se espera que en las próximas horas se conozca la admisibilidad de los recursos presentados por las defensas de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, a través de los que buscarán que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la prisión preventiva de los imputados de lavado de activos, soborno y delitos tributarios.