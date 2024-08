Críticas de defensa de Hermosilla a Fiscalía marcaron cuarta jornada de formalización del Caso Audio

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Terminó la cuarta jornada de la audiencia del Caso Audio en el Cuarto Juzgado de Garantía, donde se formalizan cargos por soborno, lavado de activos y delitos tributarios a Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, mientras que el esposo de esta, Luis Angulo, enfrenta acusaciones por lavado de activos y soborno. Se destaca el cruce de palabras entre abogados defensores y la magistrada. El tribunal deberá decidir las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y los querellantes, que apuntan a la prisión preventiva para los imputados. Por su parte, Juan Pablo Hermosilla, hermano de uno de los imputados, argumentó que el polémico audio fue una conversación privada y que se debe responder por acciones concretas, no solo por palabras. Se enfatizó en la defensa de los derechos y el principio de inocencia de los involucrados. Desarrollado por BioBioChile

Este lunes, terminó la cuarta jornada de la audiencia de formalización del Caso Audio, donde se imputan los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios a Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, mientras que al esposo de esta, Luis Angulo, se le acusa por delitos de lavado de activos y soborno.

De esta manera, la instancia, que se está llevando a cabo al interior del Cuarto Juzgado de Garantía, estuvo marcada por los alegatos de los abogados defensores, quienes buscan que no se decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra de sus defendidos.

En ese contexto, llamó la atención un cruce de palabras entre el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, y la abogada Mariana Leyton.

Mientras el penalista comenzaba su exposición, la magistrada lo interrumpió y le solicitó referirse a “las consideraciones de derecho en relación a los hechos que se formulan por parte del Ministerio Público”.

Aquello fue respondido por el jurista, por lo que Leyton sostuvo que “yo dirijo la audiencia”. Pero eso no quedó ahí, ya que Hermosilla replicó: “Por favor, no me interrumpa, magistrada, porque tengo derecho a hablar”..

De esta manera, tanto el Ministerio Público, como los querellantes y los abogados defensores ya hablaron, por lo que este martes el tribunal deberá definir las medidas cautelares contra los imputados.

Cabe recordar que la Fiscalía y los querellantes han solicitado que se decrete la más gravosa, es decir, la prisión preventiva a Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo.

Lo anterior fue cuestionado por Juan Pablo Hermosilla, quien argumentó que el audio, donde se revelarían algunos de esos ilícitos, fue en un contexto privado.

Juan Pablo Hermosilla tras audiencia de formalización del Caso Audio

Una vez terminado el cuarto día de audiencia de formalización, Juan Pablo Hermosilla sostuvo que el polémico audio que originó esta causa “es una conversación desde un lugar muy privado, en el cual se dijeron cosas que no se hicieron”.

“Más allá de la crítica moral, de la crítica social, que uno pueda tener, del punto de vista penal, uno tiene que responder por las cosas que uno hace, no sólo por lo que uno dice. Yo puedo confesar un delito, puedo confesar que maté a tal persona, decirlo acá en el tribunal y no es suficiente para que me metan preso”, agregó.

En la misma línea, manifestó que “estamos pidiendo lo mismo que se pediría para cualquier ciudadano común y corriente, no estamos pidiendo ni más ni menos que los derechos que tiene cualquier persona”.

“Que exista el principio de inocencia. Sólo en determinados casos, no muy excepcionales, puede uno establecer una prisión preventiva, cuando una persona aún no es condenada”, continuó.