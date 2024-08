Continúan las repercusiones tras declaraciones en Caso Hermosilla: formalización es este miércoles

A las nueve de la mañana de este miércoles está fijada la audiencia de formalización que se realizará en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde tanto Hermosilla, como la abogada de la Universidad Bolivariana, María Leonarda Villalobos, serán acusados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por los delitos de lavado de activos, soborno, y delitos tributarios.

“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”. Eso bien lo sabe Luis Hermosilla, quien, finalmente, tras cerca de nueve meses de investigación, deberá comparecer ante la Justicia este miércoles 21 de agosto.

A ellos se les suma Luis Angulo, marido de Villalobos, acusado de delitos tributarios y lavado de activos, además de Renato Eduardo Robles Iturriaga, funcionario de la Tesorería Regional de la República, y de Patricio Ignacio Mejías Esparza, del Servicio de Impuestos Internos, ambos apuntados como autores del delito de cohecho.

En la previa de la formalización de la indagatoria, ya se han conocido diversos detalles y antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso Radio Biobío, con una decena de declaraciones tanto de los imputados, como también de diversos testigos, a raíz de los hechos mencionados en el audio que dio origen a la causa.

Acusaciones del Caso Hermosilla

Según uno de los informes de la Policía de Investigaciones (PDI), que analiza el audio, “en el registro, se habla de hechos como la existencia de facturas de favor a la familia Jalaff, a través de las empresas Guayasamín y Das. También, Daniel Sauer explica que las facturas se van pagando, dando a entender que se emiten y reciben para no tener IVA a favor o en contra. Además, señala que hay emisión de facturas exentas”.

“También se habla de préstamos que se han realizado a los Jalaff y al propio Hermosilla, y se menciona que su esquema es muy parecido al Caso Penta, pero con facturas falsas y muchas sociedades, y que los eslabones de cuidado de ‘la maquinita’ son los operadores María José Cáceres, Ariel Sauer y el equipo de contadores, infiriendo que si hablan se pondría en peligro todo lo obrado, sugiriendo que, si llega a pasar, lo mejor es irse a Jamaica, antes de que salga el arraigo”, se agrega.

Por otra parte, en la declaración entregada a los persecutores del caso, Hermosilla aseguró que Villalobos era quien pidió realizar pagos a un funcionario del SII y a otro de la Tesorería. Sin embargo, en su declaración, ella descartó haber hecho depósitos a estos con dineros de los hermanos Sauer.

“Yo le pagué a Renato, funcionario de la TGR, $1.600.000. A Renato yo le pedía que me simulara convenios de pago para que cuando yo lo hiciera en la página de la Tesorería yo eligiera la opción más conveniente. Estas consultas las hice a propósito de varios clientes, entre ellos los Sauer y Munir Hazbún”, señaló en una de sus declaraciones la abogada.

En cuanto a Patricio Mejias, del SII, indicó que “la seriedad y confiabilidad de su ayuda me llevaron a solicitarle que cuando necesitara de consejos o aclaraciones sobre los efectos prácticos de la reforma tributaria de la época, pudiera yo contactarlo -fuera de su horario laboral- para que me asesorara en lo que pudiese. Por ello le retribuía con aproximadamente $150.000.

¿Prisión preventiva?

Ante este escenario, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, dijo esperar que el tribunal conceda las medidas cautelares que serán solicitadas por el equipo de la Fiscalía Oriente, entre las que podría estar la prisión preventiva, al menos para Hermosilla y Villalobos.

“La fiscalía, obviamente, pidió audiencia de formalización de la investigación en contra de cinco personas, de la cuales dos son funcionarios públicos, y esperamos que el tribunal acceda a todas las peticiones que hagan los fiscales. Tal como he dicho en otras oportunidades, uno sabe como las investigaciones empiezan, pero no como terminan. (La prisión preventiva) no puede descartarse”, dijo.

Otras aristas del Caso Hermosilla

También, se conoció una nueva arista de esta trama judicial, por supuestas influencias de Hermosilla para la licitación de la empresa Enel, a través del empresario Munir Hazbún, a cambio de pagos que no correspondían a su labor jurídica.

“Me percaté que tales honorarios no correspondían a eso, sino que correspondían a pagos que se estaban efectuando porque Luis Hermosilla logró que la empresa Syner se adjudicara una licitación con Enel”, aseguró la abogada en su declaración, según el medio Ciper Chile.

Otra de las aristas del caso que ha generado polémica es la relacionada con la defensa del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras una acusación constitucional en su contra, y en la que también participó el abogado Hermosilla.

Uno de los salpicados por esta defensa fue el ministro de la Corte Suprema, en aquel entonces sólo abogado y académico, Jean Pierre Matus, cuya declaración tuvo acceso Radio Biobío.

El supremo indicó que, “respecto de la defensa de la acusación constitucional que se efectuó al exministro del Interior Andrés Chadwick, a fines de 2019, debo señalar que estoy obligado a guardar reserva por el secreto profesional, limitándome solamente a señalar que me tocó participar en ella, nada más”.

“En cuanto al Informe en Derecho que realizó el profesor alemán Kai Ambos para la defensa del Sr. Chadwick en esa instancia, lo que es de público conocimiento, debo precisar que hice el contacto con él, puesto que lo conocía previamente por actividades académicas, siendo uno de los mayores especialistas en la materia a nivel mundial. Ignoro la forma en que se le pagaron sus honorarios, de lo que estaba encargado el abogado Luis Hermosilla”, agregó.