"¿Qué daba a cambio el Sr. Chadwick?": diputados plantean interrogantes tras declaración de Hermosilla

Diversas reacciones generó la declaración entregada por el abogado Luis Hermosilla a la Fiscalía Metropolitana Oriente, a la que tuvo acceso La Radio, en la que detalló como se pagó el informe en derecho realizado para la defensa del exministro Andrés Chadwick.

Diferentes autoridades cuestionaron y expresaron interrogantes respecto a la declaración de Luis Hermosilla a la Fiscalía Metropolitana Oriente. Ello, porque cada vez aparecen más piezas del rompecabezas denominado como Caso Audio.

La declaración del polémico abogado ante el Ministerio Público, a la que tuvo acceso Radio Biobío, ató, de alguna manera, algunos cabos sueltos de la causa iniciada en noviembre del 2023.

Tanto así que, el próximo miércoles 21 de agosto los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, dos de los protagonistas del polémico audio filtrado, deberán llegar hasta el Centro de Justicia de Santiago para escuchar los detalles de la investigación en la que se les imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

A ellos se les suma Luis Angulo, marido de Villalobos, acusado de delitos tributarios y lavado de activos. Además, Renato Eduardo Robles Iturriaga, funcionario de la Tesorería Regional de la República, y Patricio Ignacio Mejías Esparza, del Servicio de Impuestos Internos, también serán apuntados como autores del delito de cohecho.

¿Qué dijo Hermosilla?

El jurista enfrentó las preguntas de los fiscales Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Las Condes, y de Miguel Ángel Orellana, fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente. Así, detalló su relación con los otros participantes de la grabación, Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos.

Según su relato, “a Daniel Sauer lo debo haber conocido unos 10 u 8 años antes, socialmente, primero. Luego, la sociedad Factop, la que está relacionada en propiedad con él, me prestaba dinero, a cambio del giro de cheques”.

En cuanto a Leonarda, el abogado explicó que “la conocí el año anterior en la oficina de un empresario de nombre Munir Hazbún. En ese momento. Leonarda era su abogada y, además, era como su asesora del día a día, que le asesoraba también temas contables. Leonarda tenía una personalidad muy extrovertida y manejaba las reuniones y situaciones, aparentaba tener mucha experiencia como abogado. Estaba de forma permanente en las oficinas de los Sauer, trabajaba mucho, incluso los fines de semana y siempre daba malas noticias”.

¿Y el polémico audio?

En la misma línea, Hermosilla sostuvo que, “previo a esta reunión, se me comenta por parte de Leonarda que hay títulos, documentos u operaciones con falsedades. Ella me comenta que le había planteado el tema a Daniel y que ella estaba pidiendo colaboración para que este le pagara sumas para terceros que ella había contactado en el SII”.

“Lo que Leonarda me señaló previo a la reunión es que se le debía a alguien del SII la suma de $10 millones, habiéndose pagado previamente por parte de Daniel Sauer una suma para esta persona”, agregó.

También, continuó relatando que “yo le pido a Sauer que pague los $10 millones que se deben. Le digo en términos impropios, indebidos, que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí. Asimismo, también le digo ‘sepárate una gambita’, pensando en que dado lo que viene probablemente tendrá que sufragar más gastos. En ningún caso pretendí defraudar a Daniel”.

Es ahí donde se podría configurar el delito de soborno, un comportamiento que ha sido criticado por diversas autoridades, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que “cualquier funcionario público involucrado en un acto de corrupción es estructuralmente grave.

“Da lo mismo la posición y los montos en los cuales pueda estar involucrado. La sanidad del sistema institucional depende de un cumplimiento estricto de la ley y de las reglas de probidad”, siguió.

Por otro lado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que, “por mandato legal, el Ministerio Público tiene que concentrar sus mayores esfuerzos en las causas de mayor gravedad, y esta es una causa muy importante. Los hechos son graves, por lo tanto, es una causa muy importante, pero está lejos de ser la única causa a la cual tenemos que prestar atención”.

La defensa de Chadwick

Otro de los hechos que ha generado polémica en torno a Luis Hermosilla, es su participación en la contratación del profesor alemán Kai Ambos para hacer un informe en derecho para la acusación constitucional que se interpuso en contra de Andrés Chadwick.

En su declaración a fiscalía, el imputado explicó que “el contacto con este profesor lo hizo el abogado Jean Pierre Matus, quien lo conocía con anterioridad por razones académicas. El profesor Ambos cobró honorarios ascendentes a 30.000 euros, que se pagaron en dos cuotas de 15.000 euros. Yo estaba encargado que estas sumas se pagaran, y le pedí a Daniel Sauer, quien tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que hiciera las transferencias internacionales de los fondos. Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién, en definitiva, se hizo cargo de este gasto”.

Según fuentes de Radio Biobío, Daniel Sauer, en efecto, habría sido un mero intermediario, prestando una de las cuentas de STF Capital, que podía actuar cambiando divisas para luego enviarlas al extranjero, pero que el socio de Factop no habría utilizado su dinero.

Es este hecho en particular el que ha levantado dudas y sospechas en el oficialismo. Por ejemplo, el diputado y querellante en el Caso Audio, Daniel Manouchehri (PS), cuestionó la relación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el abogado Hermosilla.

“La declaración de Hermosilla está cargada de incongruencias ¿Qué era lo que daba a cambio el Sr. Chadwick por esta generosa ayuda?, ¿habrá tenido que ver con sus influencias en los nombramientos de jueces, fiscales y policías? Esperamos que en la formalización se decrete prisión preventiva para el Sr. Hermosilla”, dijo.

En tanto, la diputada y querellante en la arista sobre tráfico de influencias, Camila Musante (PPD), llamó a los investigadores a desentrañar los nexos del abogado Hermosilla con altas autoridades, entre ellos ministros de la Corte Suprema.

¿Sabía Chadwick de estas acciones en su defensa?, ¿cómo participó de ellas?, ¿cómo esta se condice con las declaraciones del actual ministro de la Corte Suprema, Matus? Espero que todas estas preguntas puedan responderse, pero ante la justicia. Chile demanda justicia y transparencia”, apuntó.

Hermosilla negó el delito de lavado de activos

La última declaración de Luis Hermosilla cierra desconociendo y negando la comisión del delito de lavado de activos.

El abogado descartó “que de mi parte exista un lavado de dinero. No he ocultado dineros ni bienes provenientes de ningún delito, ni mucho menos me he aprovechado de actividades delictivas, en primer lugar, porque si efectivamente hubo, no tuve conocimiento de la existencia de estas y, en segundo lugar, porque revisando los números, creo que en verdad perdí plata, debido los excesivos cobros de intereses y rentas de arrendamiento. Además, Daniel Sauer no me pagó los honorarios que pactó conmigo por asumir su defensa”.

Pero las deudas serían compartidas, ya que según pudo conocer La Radio, Hermosilla tampoco pagó el saldo de la línea de crédito que tenía con Factop, que supera los $200 millones en deuda.