Oposición pide tiempo para revisar propuesta de pensiones: se detalla división del 6% adicional

El escrito plantea una fórmula que divide el seis por ciento así de cotización adicional así: tres puntos a capitalización individual; dos puntos a un préstamo del afiliado a un seguro social, que se usará para subir las pensiones actuales y se devolverá cuando se jubile; y un punto para la llamada 'sobrevida' de las mujeres, actualmente en condiciones desiguales para recibir pensiones.

La oposición pidió espacio para leer un documento presentado por el ejecutivo, en el marco de la reforma de pensiones.

Se trata de un escrito de 9 páginas y 45 medidas que, según el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, “no es un documento de propuestas del gobierno, es un documento que recoge los planteamientos de distintos sectores”.

“Lo que nos muestra es que esos puntos de convergencia cruzan todos los temas que se tratan en el proyecto de reforma. En el Congreso hay que legislar y, para eso, hay que votar”, agregó.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) sobre qué es lo que quiere el gobierno, preguntándose si es “¿tener un triunfo o resolver las pensiones?”.

“¿Qué es la idea de legislar? Son las ideas precisas respecto de las cuales uno puede legislar. Si usted se equivoca, por ejemplo, aquí no dic el tema de las mujeres, o sea quiere decir que no puedo mejorar las pensiones de las mujeres. El Tribunal Constitucional me puede decir ‘la idea no era esa"”.

La senadora oficialista Alejandra Sepúlveda comentó que “hay que hacer una combinación de las propuestas, tanto del oficialismo, de nosotros, como desde la oposición”.

El ministro Marcel precisó que se propone un Fondo de Acumulación de Garantía de Pensiones, que recibirá aporte de los trabajadores activos de manera transitoria: Quienes tengan que hacer ese aporte después de 20 años tendrán una devolución prorrateada durante su jubilación.