Carmona le quita piso a Irací Hassler en cruzada por sacar cárcel de Santiago: "Es una gran medida"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó el anuncio del gobierno respecto a la construcción de un nuevo recinto penitenciario de alta y máxima seguridad en la comuna de Santiago.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó al gobierno respecto a la nueva cárcel de alta seguridad, o ampliación de Santiago 1, que se realizará en Santiago, quitándole apoyo a la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC).

Cabe recordar que desde el Ejecutivo anunciaron una serie de medidas para enfrentar la denominada crisis de seguridad. Uno de ellos es una cárcel de alta y máxima seguridad, donde se internarían a reos líderes de bandas destinadas al crimen organizado, entre otros.

Así, durante los últimos días se confirmó que dicho penal estará ubicado en Santiago, lo que causó la molestia de Hassler, quien inició una cruzada contra la iniciativa, argumentando que el Ejecutivo está improvisando, sin pensar en el impacto negativo para la comuna.

Desde La Moneda, específicamente el presidente Gabriel Boric, respondieron que “estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes. Medidas efectivas con unidad de propósito, con el Estado presente. Acá no hay atajos, no hay improvisación. Tampoco, al meno yo, tengo tiempo para pelea políticas en materia de seguridad, porque no nos conducen a nada”.

En la misma línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “las cárceles de alta seguridad, el impacto que tienen en el torno es muy bajo, porque no tienen la circulación que tienen las cárceles más abiertas, por ejemplo, la Penitenciaría”.

“Hay que establecer en el proyecto donde se va a autorizar esto un mandato legal para asegurar un contingente de seguridad permanente”, agregó.

PC ante cruzada de Hassler por cárcel en Santiago

Quien también se refirió a esta polémica fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que comentó que la cárcel de alta y máxima seguridad “es una gran medida la anunciada por el gobierno”.

En cuanto a la cruzada de la alcaldesa militante de su misma coalición política, Carmona sostuvo que “está representando la opinión de una comunidad, digamos. Ella es alcaldesa, no del Partido Comunista, sino de la comuna de Santiago”.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) manifestó su apoyo a la edil y expresó que la cárcel “puede ser irrevocable”, como dijo el ministro Cordero, “el tema es que eso no significa que haya que obviar cuestiones que son reales, que tienen que ver con las afectaciones de los barrios aledaños a la construcción de este centro penitenciario (…) Todavía tenemos tiempo y hay que aprovecharlo”.