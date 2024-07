"Son positivas" y necesidad de "una medida de shock": debate tras anuncios de Boric por seguridad

Dentro de las iniciativas que se informaron destacan la creación de una nueva cárcel de Alta y Máxima Seguridad, que estará ubicada en la propia región Metropolitana, una unidad especial de Gendarmería y la agilización de los proyectos del fast track legislativo de seguridad.

El Presidente Gabriel Boric anunció diferentes medidas para combatir la crisis de seguridad que experimenta el país, en especial la región Metropolitana, donde, durante los últimos días, se han registrado homicidios brutales, como las masacres en Quilicura y Lampa.

En cuanto al nuevo recinto penal, el mandatario aseguró que acelerará su construcción. “Voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demora en la ejecución de estos proyectos”, dijo.

“Dado la prioridad que este tema reviste, espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso en esta materia”, agregó.

“Estas medidas, por sí solas, no son suficientes”

Sin embargo, estos anuncios no fueron bien recibidos en la oposición, desde donde acusaron tardanza y que no eran suficientes. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó que “le adelantamos al presidente que estas medidas, por sí solas, no son suficientes, para lo cual, le aconsejamos que supere sus complejos y actúe con la determinación que le corresponde al presidente del país”.

Asimismo, el mandamás de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, señaló que “echamos de menos algunas cosas que nos parecen muy relevantes. No hace mención al tema de migración, que sigue siendo un tema central”.

“Requerimos una medida de shock”

Pese a compartir en la coalición de gobierno, desde el Socialismo Democrático extrañaron algunos posibles anuncios para combatir la crisis de seguridad de forma más efectiva.

El senador Juan Luis Castro (PS) manifestó que “los anuncios hechos por el Presidente de la República ayudan, pero requerimos una medida de shock, no sólo aquellas que van a ir en el mediano plazo. Es muy importante el sentido perentorio de necesidad para frenar ahora, porque después es demasiado tarde. En ese plano, nos acercamos, más temprano que tarde, a un Estado de Emergencia”.

De todas maneras, desde el gobierno descartaron, por ahora, el Estado de Sitio en la región Metropolitana. La ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “no nos parece un instrumento que vaya a servirnos (…) En este momento no tenemos la definición de aplicarlo”. Pero, la jefa ministerial aseguró que la “participación de militares no se descarta”.

En tanto, la diputada Lorena Fries (FA) apoyó los anuncios del La Moneda. “Lo he dicho más de una vez, no es la solución que me parece más efectiva (el Estado de Sitio), pero hay que ir viendo cómo se desarrolla esto. Me parece que las medidas que se tomaron ahora, por el contexto en el que estamos, son positivas”.

