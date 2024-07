Masacres en Quilicura y Lampa agudizan tensión entre gobierno y oposición: reabren debate de seguridad

Además de las masacres ocurridas en Quilicura, donde cuatro adolescentes murieron tras recibir una ráfaga de más de cuarenta tiros; y en Lampa, donde cinco personas fueron brutalmente asesinadas, se suman los asesinatos ocurridos en Estación Central, Talagante, Huechuraba, Viña del Mar e Independencia. Este escenario agudizó las tensiones en los sectores políticos.

Durante los últimos días, en la región Metropolitana se registraron dos hechos que reabrieron el debate en materia de seguridad y agudizaron las tensiones entre la oposición y el gobierno. Se trata de las masacres ocurridas en Quilicura, donde cuatro adolescentes murieron tras recibir una ráfaga de más de cuarenta tiros; y en Lampa, donde cinco personas fueron brutalmente asesinadas.

Pero eso no es todo, ya que sólo en este fin de semana se produjeron quince homicidios. Además de los hechos antes mencionados, se suma los asesinatos ocurridos en Estación Central, Talagante, Huechuraba, Viña del Mar e Independencia.

Frente a este complejo escenario en materia de seguridad, desde la oposición apuntaron contra la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

En específico, la UDI emitió un comunicado llamando al Ejecutivo a remover de su cargo a dichas autoridades. Así lo confirmó el diputado Henry Leal (UDI), quien manifestó que “esto no da para más (…) Que renuncien, que los delincuentes ya no les tienen miedo”.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) se preguntó “cuándo el gobierno nos va a hacer caso. Lo hemos dicho muchas veces, desde el año antepasado que lo estamos advirtiendo. Gobierno, por qué no nos ponemos de acuerdo. Juntemos a la izquierda y a la derecha, aunque les cueste a ambos, y poder trabajar juntos en una propuesta contundente”.

Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric respondió fuerte y claro: “Permítame decirle algo muy claro la oposición. Ante las exigencias absurdas de renuncia, que algunos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o a través de comunicados, les digo no, señores (…) No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI, que eso les queda absolutamente claro”, dijo el mandatario.

Frente a dichas palabras del jefe de Estado, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que “el Presidente Boric debe entender que no es la UDI, es el país entero que no soporta esta inseguridad de cada día”.

Así las cosas, durante esta jornada de miércoles, diferentes autoridades se reunirán y abordarán el complejo escenario que está experimentando el país, luego de los homicidios registrados durante los últimos días.

