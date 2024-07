El debate por la "colaboración" que recibió familia de Ojeda antes de pedir refugio en Argentina

La familia del exteniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda, solicitó refugio en Argentina tras acusar seguimientos y vigilancia inusitada, que no tenía relación con el trabajo de la Fiscalía, y múltiples intentos de hackeos de sus redes desde Venezuela.

Este jueves, Radio Bío Bío confirmó de manera exclusiva que la familia del exteniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda, quien fue asesinado en nuestro país, viajó hasta Argentina para obtener refugio.

Según informaron, la determinación de Josmarghy Castillo, viuda de Ojeda, y Mayra Ojeda, hermana del asesinado, además del hijo y sobrinos, fue tomada por la sensación de inseguridad que mantenían. Acusaron seguimientos y vigilancia inusitada, que no tenían relación con el trabajo de la Fiscalía, y múltiples intentos de hackeos de sus redes desde Venezuela.

La familia de Ojeda “contaba con toda la colaboración”

Pese a este testimonio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “Chile es considerado un país seguro. Si ustedes miran la historia del país, no tenemos antecedentes de un hecho similar al que ocurrió con el teniente Ojeda”. Asimismo, llamó a “respetar, en esta materia, las decisiones de las familias”.

Frente a esta situación, el diputado Diego Ibáñez (FA) comentó que la familia de Ojeda “contaba con toda la colaboración del gobierno, tanto en apoyo económico, en el Programa de Atención de Víctimas. Y el gobierno dispuso todas las herramientas de protección sobre temas de refugio. La familia es libre de realizar lo que estime conveniente”.

En la misma línea, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) agregó que “lo que nos interesa como país es que se esclarezca el asesino, que se llegue a la verdad, que no haya impunidad, que haya justicia. Lo que haga la familia de aquí en adelante es decisión de la familia y sólo hay que respetarla”.

En tanto, el diputado Tomás de Rementería (PS) sostuvo que “si ellos no se siente seguros en Chile, no tiene que ver con la situación de que Chile no los proteja, tiene que ver con una situación excepcional”.

Chile “no tiene la capacidad de concederle la condición de refugio a una familia extranjera”

Por el contrario, desde la oposición, el diputado José Miguel Durana (UDI) señaló que “Argentina ha dejado en evidencia que nuestro país no tiene la capacidad de concederle la condición de refugio a una familia extranjera en peligro”.

A esa declaraciones se sumó el el senador Miguel Ángel Becker (RN), añadiendo que “este debe ser uno de los fracasos más rotundos en décadas de la democracia. Hoy Chile dejó de ser el asilo contra la opresión”.

También, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) apuntó a que “el gobierno tiene que dar una respuesta respecto a esto, como la familia finalmente no tuvo ningún resguardo”.

Por su parte, el abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, expresó que “las materias de derecho penal internacional relativas al asilo y al refugio son estrictamente secretas y no me he referido, ni puedo referirme de modo alguno a ellas”.