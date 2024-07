"Que el Tren de Pinochet siga en la cárcel": el debate por libertad condicional de reos de Punta Peuco

Surge el debate ante la posible ampliación, en exceso, del catálogo afecciones a la salud que harían a una persona de 75 años merecedora de este beneficio carcelario, la libertad condicional. Todo esto marcado por la negativa del Ejecutivo de cerrar y reutilizar el recinto penitenciario Punta Peuco.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados está votando un proyecto de ley que busca aumentar las penas para delitos que se cometen contra la vida de las personas, ingresado por oposición. Sin embargo, la iniciativa contiene elementos que han causado controversia, como entregar libertad condicional a personas mayores de 75 años, siempre que tengan enfermedades terminales e inhabilitantes.

Frente a ello, surge el debate ante la posible ampliación, en exceso, del catálogo de afecciones a la salud que harían a una persona de dicha edad merecedora de este beneficio carcelario. Todo esto marcado por la negativa del Ejecutivo ante la idea de cerrar y reutilizar el recinto penitenciario Punta Peuco.

El diputado Johannes Kaiser, del nuevo Partido Nacional Libertario, señaló que la polémica indicación es humanitaria. “Uno, le hace imposible la gestión a Gendarmería, porque no es un hospicio, no es un hospital, no es un lugar donde uno va a morir. Dos, sobrepoblación de personas en esa situación, tanto así que la Corte Suprema ha determinado que no están cumpliendo con los mínimos. Tres, existen tratados internacional de acuerdo al trato a las personas”.

En la misma línea, su par en la Cámara Baja, Henry Leal (UDI), manifestó que “estamos convencidos que toda persona mayor de edad, que esté en un estado de salud terminal”, deben acceder a la libertad condicional. Asimismo, argumentó que “en Punta Peuco, que es el caso puntual, hay personas que no tienen conciencia. Eso ya no es una pena, es causar sufrimiento innecesario”.

Por el contrario, desde el oficialismo, donde algunos sectores se mostraron contra la decisión del gobierno de no cerrar Punta Peuco, pero también están en contra de otorgar libertad condicional a este tipo de reos, como los que se encuentra en dicho recinto penitenciario.

La diputada Lorena Fries (FA) sostuvo que “lo que estaban pretendiendo era justamente, de alguna manera, liberar del cumplimiento efectivo de penas a los presos por crímenes de lesa humanidad (…) Esa indicación, sí o sí, la vamos a rechazar”.

Más radical fue el diputado Leonardo Soto (PS), quien señaló que “hay una ley que nosotros hemos denominado Ley Caballo de Troya, que aparentemente tiene un fin noble, sin embargo trae una especie de carta blanca para que puedan salir los presos de Punta Peuco en liberta”.

“Espero que el ‘Tren de Pinochet’, que está cumpliendo condena perpetua, muchos de ellos, sigan en la cárcel, como debe ser”, agregó.