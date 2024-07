"Evitemos el racismo": ministro Valenzuela responde tras acusaciones de "cuoteos políticos" en Conaf

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela respondió a las acusaciones que ha recibido, por supuestamente haber contratado a una veintena de militantes de su partido, el Frente Regionalista Verde Social, en la Corporación Nacional Forestal.

Durante esta jornada de lunes, se experimentó una tensa discusión en la Comisión Especial Investigadora de Incendios, que está revisando las responsabilidades políticas por la tragedia que afectó a la región de Valparaíso, en febrero. En la instancia, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela respondió a las acusaciones que ha recibido, por supuestamente haber contratado a una veintena de militantes de su partido, el Frente Regionalista Verde Social, en la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Cabe mencionar que las primeras acusaciones fueron realizadas por un grupo sindical de la corporación. Así, el jefe ministerial arremetió contra los parlamentarios que lo cuestionan y argumentó que “me ha tocado en mi experiencia política que nos trataran de sinvergüenzas. Como se ha mentido, una y otra vez. Que pena que omitan información. Uno de los propios que denunció ante esta comisión, se arrepintió y dijo que no existían esos veinte y tantos asesores de un partido político”.

“Ningún militante de un partido oficialista ha sido contratado por el programa de incendios. No seamos despectivos, por favor, evitemos el racismo”, agregó.

“Me dijo que yo era racista”

Estas palabras del ministro Valenzuela fueron una respuesta a la diputada Gloria Naveillán (ex Partido Republicano), quien acusó que una de las personas que el jefe ministerial habría contratado es de la región de La Araucanía.

Así lo explicó la propia parlamentaria, quien comentó que “estamos oficiando a Contraloría, como comisión, para que investigue todo el tema de quiénes han sido contratados, cuánto les pagan. qué cargo tienen”.

Además, agregó que le mencionó al ministro que, “entre otras personas que no corresponden al cargo, él contrató como directora de Conaf en La Araucanía a una persona (María Huentequeo Toledo) que no tiene la expertise, que su única gracia es haber sido la señora de Aucán Huilcamán, y él me dijo que yo era racista”.

De todas maneras, desde el oficialismo respaldaron al jefe de la cartera de Agricultura, sosteniendo que ninguna persona contratada fue parte de la contención de los incendios.

El diputado frenteamplista Jorge Brito aseguró que “del total de contrataciones, para el Programa de Prevención de Incendios, donde se contrataron a mil funcionarios, no existe militante de alguna de las fuerzas de gobierno”.

En tanto, el su par el Cámara Baja, Andrés Celis (RN), sostuvo que “al ministro de Agricultura le quedó grande el puesto y convirtió en una sucursal el Partido Regionalista Verde (…) Él debe dejar el cargo, alguien tiene que asumir la responsabilidad política”.