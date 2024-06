"Que expliquen por qué se oponen": se agudiza debate en torno al levantamiento del secreto bancario

Las respuestas y contrarrespuestas entre La Moneda y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, volvieron a poner sobre la mesa el levantamiento del secreto bancario, que es parte de las obligaciones tributarias presentadas en el denominado Pacto Fiscal del gobierno.

La discusión en torno al secreto bancario se agudizó luego de las respuestas y contrarrespuestas entre el gobierno y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Cabe mencionar que la jefa comunal acusó que existe “bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”.

Ante ello, uno de los argumentos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue que la corrupción “es una amenaza extraordinariamente grave para la democracia, si queremos mantenerla en secreto. Hoy día, el secreto bancario permite que un funcionario público sea comprado con dinero de una organización criminal (…) La pregunta que yo le haría a la alcaldesa es si está dispuesta a levantar el secreto bancario”.

Así, Matthei replicó que “nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuestos Internos que pueda hacer lo que quiere y que si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven ¿A quién cree usted que va a fiscalizar, con el tema del secreto bancario, el director del Servicio de Impuestos Internos? Obviamente que a los de la oposición”.

¿Por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario?

De esta forma, se volvió a poner sobre la mesa el levantamiento del secreto bancario, que es parte de las obligaciones tributarias presentadas en el denominado Pacto Fiscal del gobierno.

El Presidente Gabriel Boric sostuvo que “ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el parlamento. Que expliquen por qué, que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero, que sustenta a las bandas de crimen organizado”.

En la misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que “mientras no seamos capaces de liberar el secreto bancario, no vamos a poder perseguir la ruta del dinero. Esto no es solamente mayores penas, es perseguir el dinero”.

“Aquí tenemos algunas personas de nuestro país, representantes de un sector político, que en la mañana piden penas altas, pero en la tarde defienden el secreto bancario como si fuera un derecho absoluto”, agregó.