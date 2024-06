La discusión entre gobierno y sectores políticos para mitigar y combatir alza en tarifas eléctricas

El Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria (Ipom), anticipó que el aumento de las cuentas eléctricas podría provocar un alza en la inflación, de 3,8% a 4,2%.

Durante los últimos días se ha agudizado la discusión ante la inminente alza de las tarifas eléctricas. Asimismo, quedaron visibles las diferencias entre el gobierno y el Banco Central, en cuanto a las estimaciones y el impacto que esta situación tendría en la inflación.

De hecho, la institución monetaria, en su último Informe de Política Monetaria (Ipom), anticipó que el aumento de las cuentas eléctricas podría provocar un alza en la inflación, de 3,8% a 4,2%.

Dicha proyección se diferencia de las que tiene el gobierno. Así, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que “cada día que pasa son millones de dólares que hay que costear de alguna manera por parte del Estado”, respecto a la deuda que se mantiene.

“Las diferencias de proyecciones no restan autonomía a los organismos autónomos. A veces coinciden las proyecciones, otras veces no, pero no altera la autonomía, o el respeto a la autonomía, que se le tiene al Banco Central, que es una institución, además, de alto prestigio”, agregó.

Posible impacto del alza de tarifas eléctricas

Frente a las consecuencias que podría provocar el alza de las tarifas eléctricas, se creó el subsidio eléctrico, que dentro de sus requisitos, para quienes postulen, está encontrarse dentro del 40% más vulnerables, según el Registro Social de Hogares.

Sin embargo, son múltiples los parlamentarios que llaman a aumentar el universo de beneficiados. Asimismo, una mesa de trabajo, que integran personalidades de diversos sectores políticos, se encuentran buscando otras alternativas para mitigar el impacto del alza.

El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) señaló que “aumentar la subvención estatal ha sido sistemáticamente rechazado por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, que integra la mesa, porque han señalado que cualquier recurso que vaya en esa dirección tiene que ser de recaudación externa. O sea, fuera de la estructura de gasto que tiene actualmente el presupuesto nacional”.

Por su parte, Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, respaldó trabajo del Banco Central, argumentando que “ha hecho un muy buen trabajo en el control de la inflación, a través de su política monetaria. También ha cumplido correcta y oportunamente, haciendo uso de la información oficial de la que dispone, con hacer un estimación del impacto del alza de las tarifas en la inflación”.

“Independiente de eso, la deuda acumulada de 6 millones de dólares a las empresas generadoras ya se conocía, por lo tanto otros actores podrían haber adelantado, también, esta información”, añadió.

En tanto, el presiden de la comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS), se refirió a uno de los posibles impactos que puede generar el alza, mientras no se amplíe el universo de beneficiarios del Subsidio Eléctrico.

“En caso que se rechace la opción de ampliar el subsidio, estaríamos en un gran problema, porque, primero vamos a saber cuánta gente postula, a contar del 1 de julio, y es probable que sean más de un millón y medio de jefes de hogar. Incluso, hay quienes estiman que pueden ser el doble, tres millones. Entonces, va a haber, también, una presión social muy grande”.

En la misma línea, el economista del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Ortiz, sostuvo que el alza “tiene un efecto directo”.

“Sin embargo, hay un efecto indirecto, porque cuando tenemos un incremento de la inflación, esto genera un ajuste automático en aquellos bienes y servicios que tienen un grado de infestación con inflación. Por ejemplo, en el caso de la UF, esta se ajusta con inflación, por tanto, eso impactaría a servicios como arriendos, pago de dividendos, pagos de salud, seguros”.

