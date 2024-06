Gira del Presidente Boric por Europa fue transversalmente valorada: "Hay un interés en Chile"

La gira presidencial del Presidente Gabriel Boric por Europa fue valorada transversalmente por el gobierno y por la delegación, integrada por personalidades de oficialismo y oposición, que lo acompañó.

De hecho, el propio jefe de Estado mencionó que “nos fue bien, tanto en Alemania como en Suecia, en particular, en materia de inversión. Todos valoran muchísimo a Chile y, además, ven en Chile tremendas posibilidades de inversión, en particular, en lo que se refiere a energías renovables no convencionales, como el hidrógeno verde y, también, a propósito de la Estrategia Nacional del Litio”.

Por su parte, el diputado de oposición Diego Schalper (RN), uno de los 10 parlamentarios que acompañaron al mandatario durante la gira, también valoró de forma positiva el viaje.

“Quisiera que no perdiéramos un activo de Chile, que es que los temas de relaciones exteriores son tema de Estado. Podemos tener guerrilla y polémica en todo lo que quieran, pero en materias de Estado tenemos que estar un paso más allá”, dijo.

En ese sentido, argumentó que “la gira, donde pudimos observar un desarrollo importante de proyectos de chilenos en el exterior en temas tan importantes como astronomía, desarrollo tecnológico, es algo tremendamente destacable”.

Asimismo, su par en la Cámara Baja y también miembro de la delegación, Tomás de Rementería (PS), comentó que “la gira fue realmente un éxito. Se pudo ver que hay un interés en Chile en los términos políticos, científicos, comerciales, económicos, desde Europa”.

De esta manera, luego de haber estado en Alemania, Suecia, Suiza y Francia, el Presidente Boric visitará durante esta jornada la comuna de Curanilahue, una de las más afectadas tras el paso de un fuerte sistema frontal.