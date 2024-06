¿Hecho aislado o una estrategia nacional?: las dudas tras los paneles argentinos instalados en Chile

Pese a que se habría iniciado el proceso de retirada de los paneles solares argentinos del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 instalados en territorio chileno, se agudizó la incertidumbre sobre esta situación.

Durante estos días habría comenzado el proceso de remoción de los paneles solares argentinos del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, los que fueron instalados en territorio chileno.

Esta situación sería producto del cambio de tono del Presidente Gabriel Boric, quien, en medio de su gira presidencial por Europa, sentenció que “los sacan ellos o los sacamos nosotros”.

Cabe mencionar que dicha instalación fue ubicada en una zona estratégica para Chile, específicamente en Tierra del Fuego.

Frente a esta situación, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, señaló que el Estrecho de Magallanes es una zona relevante para nuestro país. Recordar que el tratado de límite de 1881 establece, y lo ratifica también el tratado de paz y amistad de 1984, que esta zona geoestratégica para Chile nos pertenece y, además, es controlada por nuestro país”.

Por su parte, desde el Congreso valoraron los dichos del Presidente Boric. Así, el senador Francisco Chahuán (RN) sostuvo que “la soberanía de Chile se defiende, y siempre. Por eso es importante entender que estos hechos, que pudieran significar antecedentes aislados, no representen finalmente una constante”.

En tanto, el diputado Tomás De Rementería (PS) manifestó que “los errores hay que subsanarlos, no quedan en el aire. No pueden decir ‘no, es que hay un error y no tengo forma de arreglarlo’, como dijo el embajador argentino, que varias veces ha sido bastante insultante hacia Chile”.

Las interrogantes por paneles argentinos en Chile

Luego de este escenario, desde la Casa Rosada de Argentina han asegurado que no hay interés de escalar en un posible conflicto. En la misma línea, desde la cancillería de aquel país comentaron que se trató de un “involuntario error material”.

Sin embargo, existe preocupación por la llamada Directiva de Política de Defensa Nacional Argentina, publicada en 2021 en el país trasandino. Este documento establece que se debe seguir fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el mar de Hoces, zonas que fueron calificadas como espacios estratégicos por su rol como vías navegables naturales y como puntos privilegiados de acceso a la Antártica.

Frente a este hecho, Chile presentó una nota de protesta, exigiendo un rectificación de aquellos párrafos. Sin embargo, aún no hay noticias de ello.

“Es una política de Estado argentina”

Para John Griffiths, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, “la pregunta es si aquí hay algo de fondo, es un hecho aislado, o está en el contexto de una estrategia de mayor amplitud. Esto habría que aclararlo rápidamente por las autoridades argentinas”.

Por su parte, el exdirector de Inteligencia de la Armada, Oscar Aranda, esto “es una política de Estado argentina”.

Em tanto, Luis Valentín Ferrada, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, enfatizó que “Chile tiene que tener en cuenta que hay aquí una idea de modificar lo que han sido las reglas establecidas por el tratado de 1981, y respetadas hasta la fecha, en cuanto a que el Estrecho de Magallanes es plenamente chileno”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.