Apoyo a Ucrania: política del Presidente Boric marca diferencias entre el PC y coalición de gobierno

Una nueva diferencia entre el Presidente Gabriel Boric y el Partido Comunista se agudizó durante la Cumbre por la Paz convocada por Ucrania, en medio del conflicto bélico con Rusia, a la cual asistió el mandatario, quien continúa su gira presidencial por Europa.

En la instancia, donde se reunió a líderes y representantes de 90 gobiernos, aproximadamente, se materializó una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo. Pese a ello a que el documento contó con la firma del Presidente Boric, hubo 12 presidente que no lo suscribieron.

PC y la política internacional del Presidente Boric

Dicho encuentro por la Paz motivó al Partido Comunista a emitir un comunicado, donde reconocen “el principio que otorga al Presidente de la República el rol de representar la política exterior del gobierno de Chile ante la comunidad internacional”.

Asimismo, reflejaron su compromiso con “las luchas por profundas transformaciones con la perspectiva estratégica de conquistar y construir un sistema profundamente democrático; como fuerza de izquierda desde siempre el factor internacional es parte de nuestra política; permite ratificar como firmes partidarios del desarrollo de la cooperación internacional, el multilateralismo y la paz mundial, así como el respeto a la soberanía y autodeterminación de cada pueblo”.

Así, reafirmaron “el imperativo de la paz y la solución política de los conflictos entre países y pueblos, aspecto especialmente sensible ante una comunidad mundial cada vez más interdependiente”.

“La perseverante y condenable política intervencionista de Estados Unidos, la prepotencia para no asumir acuerdos ampliamente mayoritarios de Naciones Unidas. Las políticas inhumanas y criminales con que imponen cercos y bloqueos según sus intereses intervencionistas, nuestra propia historia como país que sufrió el genocidio y exterminio no conocido en nuestra historia con un rol directo del imperio, nos exige permanentemente actualizar nuestra política anti imperialista. La participación a través de la OTAN nos alerta sobre las provocaciones y peligros que desafían la convivencia en el planeta”, agregaron.

En la misma línea, enfatizaron que “los y las comunistas chilenas le asignamos una alta valoración política a los esfuerzos que desde distintas partes se realizan para lograr establecer una Cumbre por la Paz con la integración plena de las partes incumbentes. Una iniciativa parcial puede ser una actividad solidaria con una de las partes, pero no obligatoriamente tendrá la eficacia del proceso para construir un acuerdo político que resuelva la PAZ.

Por su parte, la diputada y presidente de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, explicó que “podemos mostrar ciertos matices y ciertas observaciones a los esfuerzos que en estos momentos está llevando por delante el presidente. Una cumbre por la paz no puede tener a solo una de las partes, en este caso a Ucrania, sino que los esfuerzos deben involucrar a ambas partes, para que haya un entendimiento”.

“Esto es sobre el respeto de la ley internacional”

De todas maneras, el Presidente Boric, en el contexto de la instancia por la Paz, expresó que “esta cumbre y estas convicciones no son sobre la OTAN, no es sobre las ideas políticas de izquierda o derecha, no es sobre los países del norte o el sur. Esto es sobre el respeto de la ley internacional y a los derechos humanos, como principio fundamental de nuestra vida. Es aplicable en Gaza y en todos los conflictos del mundo”.

En tanto, desde el Socialismo Democrático argumentaron contra el PC. Así lo hizo el senador Juan Luis Castro (PS), quien señaló que “se pueden decir muchas cosas, pero cuando al final basta la declaración propia para decir que esta una cumbre parcial, o que serviría sólo para los alineados con Estados Unidos, o la OTAN, finalmente, lejos de ser un partido de gobierno, se comportan como un partido disidente de la política internacional del gobierno”.

