Oficialismo descarta tensiones por caso Jadue: "Siempre ha estado descontento con el Gobierno"

En medio del anunció de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Se han generado roces entre los partidos del oficialismo, esto de cara a las inscripción de primarias para elecciones de alcaldes. De todas formas, voces del Socialismo Democrático llamaron a no realizar defensas corporativas.

Continúa el intercambio de declaraciones entre Daniel Jadue y autoridades de gobierno ad portas de la formalización del militante del Partido Comunista por las Farmacias Populares. Recordemos que la semana pasada, realizó una conferencia de prensa donde acusó un complot en su contra por parte de sectores del oficialismo.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, descartó que existan tensiones en la coalición de gobierno: “Yo no he sentido eso, he estado en La Moneda con todos los partidos políticos. Creo que todo el mundo distingue la posición del partido y el protagonismo de liderazgo”.

Lo cierto es que en la interna del oficialismo sí afirman que se han generado tensiones, considerando que siempre que habla un ministro del PC se le consulta por Jadue.

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que los dardos de Jadue no afectan: “El no puede ir a una reelección por lo que no es parte del proceso, al menos la relación con el PC no ha sido tema, cero”.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señala que el caso de Daniel Jadue es un tema menor y que los esfuerzos están concentrados en el pacto municipal: “Tenemos que conciliar los intereses de varios partidos para tener una salida con primarias”.

Una visión diferente fue la del diputado del PPD Raúl Soto, quien instó a no realizar defensas corporativas: “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero desde la perspectiva política, los hechos de corrupción son inaceptables sean del color político que sean”.

Al respecto, Tomás Mosciatti señala que Jadue está haciendo una pasada de cuentas: “Siempre ha estado descontento con el gobierno, siempr eha dicho que el gobierno no ha cumplido con el programa, que se ha ido hasta el centro. Hay una disputa de quien tiene el dominio la izquierda”.

