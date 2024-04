Siguen las repercusiones por dichos de Jadue: FA y Socialismo Democrático llaman a la responsabilidad

El jefe comunal de Recoleta apuntó contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, quien, según sus palabras, "parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”.

Las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras haberse conocido que será formalizado por el caso Farmacias Populares, continúan generando repercusiones.

El jefe comunal, en el programa Sin Maquillaje, apuntó a que Letelier “trabajó varios años en Magallanes, fue parte de la campaña del señor Atria, que es frenteamplista, y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”. Aquello luego de elucubrar quienes podrían querer verlo caer políticamente.

Ante esos dichos, fueron diversas las autoridades que respondieron al edil. Una de ellas fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo que “uno no puede desenvolverse pensando que siempre lo bueno que sucede alrededor de uno es merito de uno y lo malo culpa de los demás”.

“Hay que tratar de entender de otra manera, con más humildad, las cosas que nos toca enfrentar. Esa forma de plantearse no es contribuye a que nos fortalezcamos como democracia y fortalezcamos las instituciones”, añadió.

Asimismo, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que Jadue “tendrá que hacerse cargo de sus declaraciones”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comentó que “la institucionalidad del Estado tiene que ser la que opere y si no tenemos confianza es un escenario bien complejo. Acá hay que bajar, de alguna manera, el tono del debate, no contribuye a las confianzas ni a los procesos de investigación”.

En tanto, Daniel Jadue encontró respaldo en el propio Partido Comunista. La diputada Bárbara Figueroa insistió en que, desde el día 2, “lo que hemos hecho es respaldar plenamente al alcalde” y que “se ha actuado con absoluta transparencia respecto a la investigación”.

Socialismo Democrático y FA responden a Jadue

Ante las declaraciones del alcalde de Recoleta, Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, aseguró que “no voy a entrar en polémicas, no me corresponde. Soy representante del Frente Amplio y estamos concentrados, hoy, en sacar adelante la agenda legislativa, en otros temas. La verdad es que no me preocupo mayormente de los dichos del alcalde”.

Por su parte, presidente de Revolución Democrática, planteó que él “no caería en acusaciones irresponsables. Yo buscaría actuar con responsabilidad. Él (Jadue) tiene que preocuparse de su defensa. Es la justicia la que determinará si hubieron delitos o no. En ese sentido, lo que esperamos es que las instituciones puedan seguir funcionando”. Además, fue enfático en que “para nosotros, el Partido Comunista es un aliado”.

En la misma línea, desde el Socialismo Democrático, el presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que no sabe “a quién más falta que responsabilice” Daniel Jadue. En tanto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, agregó que “seguir poniendo teorías de conspiración, creo que no ayuda a que la gente recupere la confianza”.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, será formalizado el próximo 29 de mayo por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

