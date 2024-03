Sergio Muñoz será formalizado por vulneración de secreto: "¿A quien le pasaba información Hermosilla?"

Continúan las réplicas del terremoto generado el pasado viernes donde se anuncia la formalización de Sergio Muñoz, ahora ex director de la PDI, quien renunció por la polémica generada.

El ex director, será formalizado por delitos de violación de secreto en causa de lavados de activos. Y es que se han conocido más antecedentes de los casos en los que el imputado entregó información privilegiada al abogado penalista Luis Hermosilla.

Los antecedentes recopilados por la Fiscalía dan cuenta que Muñoz envió información secreta desde junio de 2021 y junio de 2022, sobre cinco causas al jurista del polémico audio filtrado. La mayoría de los datos entregados eran sobre autoridades cercanas al gobierno de Sebastián Piñera.

El Ministerio Público anunció que Sergio Muñoz será formalizado mañana martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por revelar información secreta en diversos casos reservados. Las pistas seguidas por los persecutores partieron luego de revisar el celular de Luis Hermosilla, donde se encontraban respaldos de todas sus conversaciones, que fueron recopiladas en más de 700 mil páginas de investigación.

Entre los casos que habría intervenido Muñoz, se encuentra el del ex jefe de la PDI, Hector Espinoza, el caso Minera Dominga de la familia Piñera-Morel, otro caso que involucra al ex Presidente por supuestos beneficios al Casino Enjoy, la que indaga al ex Intendente Felipe Guevara y el del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba.

Al respecto, Tomás Mosciatti comentó que esto es la punta del iceberg: “El abogado Hermosilla solo llevaba el caso de Hector Espinoza, no los otros casos. Mi pregunta es ¿por qué tenía hermosilla interés en los otros casos? ¿A quién le pasaba esa información confidencial? Aquí hay más gente involucrada, no son ellos dos”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.