En duda la continuidad del General Director de Carabineros tras dicho del ministro Cordero

Tras la polémica con la formalización del ex director de la PDI, Sergio Muñoz. Se ha traspasado el foco hacía el General Director de Carabineros, Ricardo Yañez, tras los dichos del ministro Cordero sobre revaluar su cargo.

Frente a este escenario, el director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que comunicacionalmente adelanta una crisis que se iba tener en la segunda semana de mayo.

“Introduce un acelerante a un hecho que se iba a producir en un par de meses más. Me imagino que en el Comité Político en La Moneda, debieron haberse analizado las palabras del ministro de Justicia. Pero las policías dependen de Interior, uno esperaría un pronunciamiento de Carolina Tohá”, comentó Marco Moreno.

El analista recalcó que los hechos cuestionados por Yañez no tienen nada que ver con lo de Muñoz: “Lo de mañana tiene que ver con la entrega de información secreta. Los del General Director es por actos de omisión por los hechos ocurridos durante el Estallido Social”.

Respecto a un posible escenario donde el Yañez decida no renunciar, Marco comenta que “pasó lo mismo con Hermes Soto, quien no quiso renunciar tras la muerte de Camilo Catrillanca. El presidente Piñera tuvo que hacer un bypass por el Congreso para pedirle la renuncia no directamente. Aquí podría ser un escenario parecido, el no está convencido de querer hacerlo y quiere terminar su mandato. Lo que dice el ministro acelera el tema”.

