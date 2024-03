Causó impacto político: reacciones a solicitud de Tomás Vodanovic (RD) sobre "apoyo militar" en Maipú

El alcalde de Maipú manifestó la necesidad de "contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores". Aquella petición causó posiciones muy diferentes en sectores del oficialismo.

La solicitud que realizó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), sobre tener “apoyo militar” en su comuna para hacer frente a la “ola de delitos” que enfrenta, causó gran impacto en los diferentes sectores políticos.

Tras una reunión que mantuvo con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el edil sostuvo que, “ante la falta de dotación policial en Maipú, como en otras comunas de la región Metropolitana, y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores, para alguna funciones”.

Esta petición se da días después de algunos hechos violentos que ocurrieron en la comuna.

Reacciones a la solicitud de Tomás Vodanovic (RD)

La solicitud de Tomás Vodanovic causó repercusiones en el oficialismo y la oposición. De hecho, tras que se encontraran restos humanos en una toma de Padre Hurtado, el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz (PS) manifestó su apoyo al alcalde de Maipú.

“Que los militares se hagan presentes en la calle, tanto en el resguardo de infraestructura crítica como los sectores donde se cometen mayor cantidad delitos”, dijo.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), también expresó su adherencia a la solicitud, pero fue enfático en que “el gobierno garantice un trato equitativo. Que no depende de los colores políticos. Que intervenciones de esta naturaleza se condigan más con las fortalezas de las bandas criminales”.

Por su parte, la delegada de la región Metropolitana, Constanza Martínez, comentó que es importante “que se mantenga en el debate la importancia del respaldo a las policías, porque son ellos quienes tienen mayor preparación logística para poder abordar estos elementos”.

Asimismo, el subsecretario de la Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó que la petición es que en “situaciones particulares y en lugares particulares se avance en la presencia mixta, en este caso de militares. Eso es lo que el alcalde planteó. No planteo ningún estado de excepción constitucional”.

En la misma línea, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic (PS), señaló su posición en contra de la petición.

“Puedo entender la desesperación de los alcaldes, no sólo Tomás Vodanovic ha planteado esta situación. Eso, a mí juicio, no habilita que haya intervención militar, no sólo por una problemática legal, sino práctica. El armamento, las condiciones y la preparación de las fuerza armadas no es la necesaria para estar en barrios sociales”, comentó.

Asimismo, la diputada Claudia Mix (Comunes) expresó que “la experiencia muestra que (las FF. AA.) no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que el riesgo es alto para la población, porque no es su rol, no están capacitados para ello”. Lo mismo opina su par en la Cámara Baja, Daniela Serrano (PC), quien aseguró que “las fuerzas armadas no estás preparadas para aquello”.

Por el contrario, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, planteó que “el país está en la crisis de seguridad más grande de la que se tenga recuerdo y si un alcalde de FA está pidiendo militares en la calles es porque la realidad es dramática para los habitantes de Chile”.

En tanto, la ministra Tohá, a través de su cuenta de X, coincidió con el edil de Maipú y expresó “la necesidad de redoblar el trabajo en seguridad” y de “tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el gobierno”.

