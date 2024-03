Se espera para mayo discusión de Ley de Inteligencia: iniciativa fue ingresada en 2018

Para el mes de mayo se proyecta en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados el despacho de la Ley de Inteligencia, un proyecto que fue ingresado en 2018, seis años donde no se han registrado grandes avances.

Las voces dentro del Congreso advierten que apurar la tramitación podría resultar en una mala ley. Mientras tanto, desde la oposición continúan concentrando sus energías en las indicaciones del gobierno de reglas del uso de la fuerza (RUF).

El llamado a discutir esta ley fue apoyado por la titular de Interior, Carolina Tohá, y aseguró que “como Ejecutivo tomarán el guante para tomar un plazo y votar”. El diputado de Evópoli y presidente de la comisión de Defensa, Francisco Undurraga dijo que no se está garantizando seguridad a la ciudadanía: “La democracia se defiende con inteligencia, es incomprensible como el Congreso no sea capaz de potenciar una buena ley”.

Este acuerdo no genera conceso, el lider de Amarillos, Andrés Jouannet, pide no legislar rápido, para no hacerlo mal: “Hoy no tenemos nada, si el gobierno tuviera voluntad política, habría reforazdo la ANI. La cantidad de funcionarios que tiene es mínima. Una mala ley sólo reforzaría el crimen organizado”.

