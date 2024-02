Dramático relato de vecino de Achupallas tras incendios: "Que no nos llegara la fatalidad del fuego"

Durante la mañana de este martes, los vecinos y vecinas de Achupallas, en Viña del Mar, continúan con la remoción de escombros tras el mega incendio que afectó y consumió gran parte del sector.

En ese contexto, Eduardo conversó con La Radio y relató su dramática experiencia con el siniestro que ha desatado una mega emergencia en la región de Valparaíso.

“Una cosa increíble que no esperaba que llegara acá. Cuando llegué (del trabajo), la situación estaba en el Jardín Botánico, de ahí arrojaron y dieron información de que había saltado a El Olivar”, comenzó diciendo.

Eduardo continuó comentando que, junto a sus dos hijos, estaban “estresados, viendo si podíamos salvar algo, humedecer, que no nos llegara la fatalidad de fuego”.

Sin embargo, detalla que “nos asomábamos para afuera y veíamos la realidad, no se podía hacer nada. Una caravana de vehículos particulares no fue capaz de subir”.

“Se veía la ráfaga de viento que llevaba cenizas encendidas. Era igual que cuando trabajas con una herramienta eléctrica, un esmeril, esa chispa te la estaba trayendo el viento y eso caía sobre los vehículos, es pasto”, agregó.

Por otra parte, en medio de los trabajos de reconstrucción que están realizando en el sector de Achupallas, Eduardo aseguró que “todavía no me han catastrado. No sé si aún no han pasado por acá”.

