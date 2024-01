Descontrol en la frontera y uso de zanjas: la polémica en torno al control de la migración irregular

Durante los últimos días, el debate sobre el control de la migración irregular se ha agudizado. Esto, luego de las declaraciones del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien acusó que el paso fronterizo de Colchane queda “sin control” después de las 18:00 horas.

Frente a aquellos dichos, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que “no siempre es prudente informar acerca de las debilidades con las que se cuentan”. Asimismo, comentó que “vamos a estar siempre preocupados de la situación de la frontera, porque aunque no tenemos responsabilidades en la política migratoria, hoy en día afecta nuestro trabajo de persecución penal”.

Posteriormente, el fiscal regional Arancibia explicó sus palabras y señaló que “no significa que no haya control alguno porque igualmente hay carabineros, están las patrullas militares y la policía misma que anda en el sector. Ellos pueden ejercer un control después de esa hora (18:00 horas). Pero yo me refiero al control país, el ideal es que funcionara 24 horas”.

Ante esta situación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que “las personas que quieren ingresar de forma irregular no van al paso fronterizo, entran por lugares no habilitados. Si la preocupación del fiscal regional Arancibia es el ingreso de personas con antecedentes criminales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane”.

Por otra parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó a que “una de las cosas que hay que hacer es subir la disposición de personal para tener más horario, vehículos, horas extras, viáticos, para tener todas las cosas que se requieren para hacer funcionar una frontera las 24 horas”.

Discusión por uso de zanjas para controlar migración irregular

En paralelo al escenario en el paso fronterizo de Colchane, ha crecido la discusión en torno al uso de zanjas para controlar la migración irregular, o evitar ciertos delitos.

La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, manifestó que “el requerimiento ha sido la mantención de estas estructuras, estos surcos o zanjas, como quiera llamarle, para que estén adecuados, digamos limpios y permitan que cumplan con su rol de seguridad en esas zonas”.

En tanto, la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo expresó que hay que ver “de qué zanja se trata, para no confundir a la ciudadanía”. En ese sentido, apuntó a que es para evitar el “robo de autos”.

Aquellas situación ha generado diversos cuestionamientos por parte de la oposición, ya que los funcionarios de gobierno, durante la campaña presidencial, se mostraron en contra de la medida.

