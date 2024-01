Las repercusiones tras oficio de Contraloría a ministros por reuniones en casa de Pablo Zalaquett

Este lunes, Contraloría informó que ofició a seis ministros por las reuniones que mantuvieron con empresarios, en la casa del lobista y excalcalde, Pablo Zalaquett, las que no fueron ingresadas en la Ley del Lobby.

De esta forma, los secretarios de Estado poseen de diez días hábiles para responder por dichos encuentros. Pese a ello, ya han expresado argumentos sobre buscar diálogo con todos los sectores.

Así lo expresó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien, al regresar de sus vacaciones, comentó que “desde el punto de vista del valor de ir a reuniones de este tipo, como gobierno, el mandato que tenemos, las prioridades que tenemos, es que se entienda lo que estamos haciendo, que cuando haya dudas, que se despejen; remover las desconfianzas, que haya la mayor información posible”.

Los ministros que recibieron este oficio por parte de la Contraloría son los de Interior, Carolina Tohá; Trabajo, Jeannette Jara; Agricultura, Esteban Valenzuela; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Economía, Nicolás Grau; y Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Reacciones por reuniones en casa de Pablo Zalaquett

A pesar de las explicaciones que han entregado los ministros en cuestión, continúan las dudas por estas reuniones entre políticos y empresarios.

El senador Iván Flores (DC) sostuvo que “cuando uno explica ‘que no, que no, que la verdad yo sólo fui a escuchar’, cuando el otro dice ‘fui a contestar preguntas’, cuando el otro dice ‘que yo…’. No, las explicaciones debiesen estar sobrando, cometieron un tremendo error”.

En tanto, desde la comisión de Ética de la Cámara de Diputados investigarán estos encuentros. Así lo confirmó el presidente de dicha instancia, Nelson Venegas (PS).

“Iniciáremos la investigaciones y tendremos que ver las características que se llevaron a cabo y cuáles fueron las cuestiones que se conversaron”, dijo.

En tanto, Henry Leal (UDI) señaló espera “que se concluya si los ministros de Estado han vulnerado o no la Ley del Lobby”.

El último nombre que se hizo público y que asistió a alguna de esta reuniones es el del parlamentario Ricardo Lagos Weber (PPD), quien explicó que “no hay ninguna diferencia entre eso que uno hace en una reunión y conversa sobre estos temas, que le piden a uno ir a exponer sobre lo que uno piensa, y eso no es lo mismo que venir a plantear como ‘te recibo 50 solicitudes por lobby"”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.