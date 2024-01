"Tu madre te ama demasiado": el sentido mensaje de tío de joven desaparecida en Viña del Mar

Este lunes se cumplirán cuatro días desde que Anahís Espíndola desapareció en Viña del Mar. Se trata de una joven de 22 años, quien fue vista por última vez la noche del jueves 4 de enero. Desde ese entonces, su familia inició una intensa búsqueda en conjunto de la Policía de Investigaciones.

Frente a este complejo escenario, Ernesto Cordoba, tío de la joven desaparecida, comentó que “la PDI tiene ha hecho muy bien su trabajo. Entonces, seguramente, dentro del día de hoy deberíamos tener noticias más concretas”.

Asimismo, descartó que existiera alguna situación que pudiera haber provocado que la mujer se fuera por su propia voluntad.

“Es una chica muy sana, muy dulce. Anda ayudando a todo el mundo. Agarra a los perros de la calle y se los lleva para la casa. Le encanta ayudar a la gente. Es una persona de un alma, un corazón muy gigante. Entonces, no hay motivo de que ella pueda haber desaparecido, no sabemos a qué se debe esto. Tenemos varias hipótesis, teorías, pero no quiero ahondar sobre eso”.

En la misma línea, aprovecho de enviarle un mensaje a Anahís, pidiéndole que regrese a casa. “Vamos a comer cositas ricas como nos gustan. Vamos a visitar a los abuelos, que son las personas que están con nosotros. Tu madre te ama demasiado, lo único que quiere es estar contigo”.

