La generación que prometió no caer en los vicios y resultaron ser de la misma especie

Sorpresa causó el acuerdo entre el Gobierno y Soquimich por la explotación del litio. Este acuerdo fue entre el presidente Gabriel Boric y Julio Ponce Lerou.

Resulta chocante que Boric y sus equipos de trabajo hayan llegado a un acuerdo con quien por años corrompió la política y fue protegido en su tiempo por Michelle Bachelet. Esta generación, que prometió no caer en los mismos vicios y al poco andar nos dimos cuenta que son de la misma especie.

A los pocos días, en forma secreta, grandes empresarios se reunieron en la casa del lobbysta Paulo Zalaquett, donde hubo reuniones entre ambas partes y ministros. Vulnerando la Ley de Lobby, partes por igual. El primero de estos encuentros que se dió a conocer fue la de los ministros Grau y Rojas de Economía y Medio Ambiente con representantes del salmoneras.

Lo indignante es que las autoridades dicen que no hay nada ilegal. La ministra Vallejo aseguró que “esto se ajusta a lo que es la ley, no hay nada fuera del marco legal, no se trató un tema específico, el gobierno dialoga con todos y todas”.

La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, se reunió con dirigentes de las AFP, para supuestamente, tratar el tema de las pensiones. Carolina Tohá, se negó a informar con quienes se reunió. El ministro van Klaveren dice no recordar con quienes se juntó.

Esta gente se llena la boca hablando de que trabajan para el pueblo, toda una excusa para sentarse más en el poder estableciendo acuerdos, complicidades a espaldas de la gente.