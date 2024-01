"Produce repulsión, hediondez": ministros Grau y Rojas son citados por reunión con sectores salmoneros

Este día serán citados los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolas Grau y Maisa Rojas respectivamente, a la comisión de Medio Ambiente. Esto por el polémico encuentro que sostuvieron con empresarios de sectores salmoneros.

Diputados afirmaron que hay posibles incumplimientos a la Ley de Lobby, mientras que desde el gobierno indicaron que no hay nada fuera del marco legal.

Esta reunión no fue registrada en la plataforma de transparencia, infolobby. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que se criticaba que desde el ejecutivo no se conversaba con el mundo empresarial, y aseguró que no hay nada fuera del marco legal.

El ministro Grau afirmó que solo se trataron temas generales: “Ya se aclaró, se hablaron temas de salmón y cultura en términos generales. No corresponde ingresarlo a la ley de lobby porque justamente se hablaron temas generales”.

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, quien realizó la citación, afirmó que claramente se está violando la ley: “Tienen que explicar porque se reúnen de forma secreta con representantes de un gremio que se verán afectados con una próxima Ley de Pesca”.

Este hecho despertó la crítica de Tomás Mosciatti ante la respuesta del gobierno: “Imagínese que esto lo hace un gobierno de derecha, igualmente reprobable. ¿Cómo habría reaccionado Camila Vallejo? ¿Cómo reaccionó ahora que está en el oficialismo? Un asco, para mí por lo menos, produce repulsión, hediondez”.

“Después que el gobierno entró a un acuerdo con Julio Ponce Lerou, todo es posible ahora”, afirmó.

