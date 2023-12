Ausencias, gestos y más: los detalles de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina

Este lunes, Javier Milei amaneció siendo presidente de Argentina tras asumir en el cargo la tarde de ayer. De esta forma, comienza un nuevo ciclo político en el país trasandino.

La toma de posesión presidencial estuvo marcada por diversos hitos, algunos dieron la vuelta al mundo. Asimismo, por el discurso del actual mandatario, quien adelantó algunos desafíos que tendrá.

“En estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir (…) Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros“, dijo.

Es importante recordar que el país argentino se encuentra en una profunda crisis, con una inflación que supera el 120% y una pobreza superior al 40%.

En la misma línea, Milei tuvo un mensaje a quienes serán oposición a su gobierno: “Quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas, ni a discutir espacios de poder. Nuestro proyecto es de país”, sostuvo.

Asimismo, señaló que comenzó un nuevo ciclo político: “Sabemos que no todo está perdido, los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil. 100 años de fracasos no so deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día“, apuntó.

Presidente Boric

A la instancia asistió el Presidente Gabriel Boric, quien fue la única autoridad de izquierda sudamericana en el lugar.

“Trabajaremos, espero, juntos, sin vacilar, en post del bienestar de nuestra gente, especialmente en ámbitos del desarrollo de infraestructura y colectividad fronteriza”, comentó el mandatario.

Por el contrario, una de las grandes ausencia fue la del presidente de Brasil, Lula da Silva.

Un gesto que dio la vuelta al mundo

La ceremonia de asunción estuvo marcada por diferentes hitos. Uno de ellos, y que generó opiniones muy contrarias, fue el que protagonizó Cristina Fernández.

La exvicepresidenta de Argentina, mientras ingresaba al salón del parlamento se giró y levantó la mano y el dedo de al medio, aparentemente contra cierto grupo de personas que le gritaba y lanzaba cosas.

