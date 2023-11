Gobierno realiza reuniones por crisis de seguridad: autoridades en periodos de Piñera no asistieron

Este lunes tuvo una mañana bastante movida en La Moneda, donde el gobierno realizó tres reuniones por la crisis de seguridad que está experimentando el país. Sin embargo, no llegaron quienes fueron autoridades en los gobiernos de Sebastián Piñera.

La primera reunión fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric; la ministra del Interior, Carolina Tohá; los subsecretarios del Interior y Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara; junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, y el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

En la instancia abordaron la expulsión de los extranjeros que cometen delitos, luego de la amenaza de Renovación Nacional contra la ministra Tohá, a quien le exigen expulsar a 12 mil migrantes en un mes. En caso de no lograrlo, la acusarían constitucionalmente.

Después, Monsalve se reunió con los presidentes de distintas comisiones de la Cámara de diputados, el de Defensa Nacional, Francisco Undurraga (EVO); el de Relaciones Exteriores, Tomás De Rementeria (PS); y el de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton (RN).

No asistieron a reunión por crisis de seguridad

Finalmente, se citó a una reunión a quienes fueron autoridades en materia de seguridad durante los gobiernos anteriores. La invitación fue acogida por José Miguel Insulza (PS), Jorge Burgos (Amarillos), Jorge Correa Sutil (DC), Felipe Harboe (ex PPD), Mahmud Aleuy (PS) y Guillermo Pickering (DC).

Sin embargo, ninguna de las personalidades que ocupó un cargo de seguridad y defensa en los dos gobiernos de Sebastián Piñera asistió.

Ante esto, Francisco Undurraga sostuvo que “la ministra Tohá ha tenido aciertos y desaciertos. Le genera un profundo desagrado ir al congreso, y eso se le nota cada vez que va a renovar el Estado de Excepción (…) Lamentablemente para ella y afortunadamente para el país, nosotros tenemos que hacer el contrapeso”.

Por su parte, la ministra Secretaria General, Camila Vallejo, criticó esta situación y explicó que es complejo llegar a acuerdo si la oposición “no llega a instancias importantes cuando se les invita a dialogar”.

“Si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar; si nos piden expulsiones de migrantes que cometen delitos, pero al mismo tiempo no se ponen en tabla proyectos fundamentales para acelerar y concretar esas expulsiones, entonces no vamos a avanzar”, agregó.