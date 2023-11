Tras golpe al gobierno en Educación: Cámara discutirá partida de Salud del Presupuesto 2024

Durante este jueves, la Cámara de Diputados y Diputadas discutirá y votará la partida de Salud del Presupuesto 2024, y se espera un amplio rechazo en diversas materias.

Esta situación se realizará tras que, en la misma instancia, la oposición le hubiera dado un golpe al gobierno en la partida de Educación, luego de sólo aprobar dinero para algunos programas del ministerio.

Sin embargo, se rechazó aquello con relación a la Subsecretarías de Educación y Educación Parvularia, además de los programas Junji y Junaeb. Asimismo, la UDI logró aprobar una indicación para excluir de los beneficios de educación a los estudiantes sancionados por la ley de Aula Segura.

También, se votó en contra de todo el financiamiento, tanto los gastos variables y administrativo, de todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que “no deja de preocuparnos que haya un número tan alto de indicaciones, evidentemente inadmisibles. Creo que llevamos un verdadero record respecto a ella”.

“El Ejecutivo ha hecho reserva de constitucionalidad y el ministro de Educación está llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo que permita reponer estos recursos”, agregó.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (partido Republicano) señaló que “los SLEP requieren de una transformación profunda. Hoy estamos poniendo no solamente muchos recursos humanos sino que también económicos. Esa mala política de los SLEP está redundando en un saco roto“.

Partida de Salud

En tanto, durante esta jornada se espera un extenso debate en la partida de Salud del Presupuesto 2024, donde se votarían más de 150 indicaciones.

Los puntos de inversión de hospitales, atención primaria, listas de espera, Subsecretaria de Redes Asistenciales y la deuda de Fonasa serían rechazados.

Además, algunos parlamentarios apuntan a que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no ha buscado el dialogo político para encontrar consensos y conseguir los votos.

Es el caso de Tomas Lagomarsino (PR), quien sostuvo que “es altamente probable que Salud se vaya muy dañada al senado. Creo que hay muchos flancos abiertos en el ministerio, muchos de los cuales aun no están resueltos. En pocas horas tú no puedes tratar de resolver lo que no se ha resuelto en un año“.

